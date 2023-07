Cyklobusy v Žilinskom kraji premávajú do piatich destinácií

Žilina 19. júla (TASR) - Turisticky vyhľadávané destinácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) môže verejnosť spoznávať aj za pomoci cyklobusov. Kraj zabezpečuje v spolupráci s prepravcami ich prevádzku do piatich cykloturistických destinácií. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Cyklobusy spoločnosti SAD Žilina premávajú do troch miest - Terchovej, Novej Bystrice a Turčianskych Teplíc. Spoje premávajú v sobotu, nedeľu a vo sviatok až do 1. októbra. Počas letných prázdnin jazdia aj každý piatok až do 25. augusta," priblížila Lacová. Dodala, že v rámci cestovných poriadkov došlo k úprave v prípade cyklobusov na smer Terchová a Nová Bystrica, pričom je vynechaná zastávka Žilina, Kysucká. Dôvodom je uzatvorenie podchodu na Kysuckej ulici.



Lacová uviedla, že v regiónoch Orava a Liptov prevádzkuje cyklobusy Arriva Liorbus. Na Orave spoje premávajú trikrát denne do konca letných prázdnin aj počas pracovných dní. Mimo prázdnin iba počas víkendov do 30. septembra. Cyklobusy na Liptove premávajú počas víkendov a sviatkov do 24. septembra trikrát denne. "V tomto roku došlo k zmene jednej z liniek. Vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov budú môcť nadšenci cyklistiky poznávať krásy aj na trase Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok - Vavrišovo - Pribylina, Podbanské - Štrbské Pleso," podotkla hovorkyňa.



Cena za prevoz bicykla ostáva u oboch prepravcov aj naďalej na úrovni 50 centov. Okrem ceny za prepravu bicykla je cestujúcemu účtovaná cena lístka za seba podľa tarifných podmienok oboch spoločností.