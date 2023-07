Danone odpíše v Rusku ďalšie aktíva, odpis dosiahne asi 700 mil. eur

Paríž 26. júla (TASR) - Francúzska potravinárska spoločnosť Danone odpíše v súvislosti so svojím ruským biznisom ďalších 200 miliónov eur. Reagovala tak na nedávne rozhodnutie Moskvy prevziať kontrolu nad jej ruskou divíziou. Po započítaní odpisov z minulého roka tak Danone odpíše z ruského biznisu približne 700 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko v polovici júla oznámilo, že prevzalo kontrolu nad ruskou divíziou Danone, ako aj nad podielom, ktorý v ruskej pivovarníckej firme Baltika držala dánska spoločnosť Carlsberg. Na základe dekrétu podpísaného ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa aktíva zahraničných podnikov v Danone Russia a Baltika Breweries presúvajú pod "dočasnú správu" federálnej agentúry pre správu štátneho majetku Rosimuščestvo. Rovnaký krok urobila ruská vláda v apríli, keď pod správu štátu presunula ruské divízie nemeckého dovozcu plynu Uniper a fínskej energetickej spoločnosti Fortum. Kremeľ už vtedy varoval, že môže dočasne skonfiškovať aktíva ďalších západných firiem, pričom tieto kroky označil za odvetu za konfiškáciu ruského majetku v zahraničí.



"Danone naďalej preveruje túto situáciu s cieľom zistiť, aké budú dôsledky rozhodnutia ruských úradov, čo sa týka našich aktív v Rusku, ako aj v súvislosti s prebiehajúcim procesom predaja," uviedla francúzska firma v oficiálnom vyhlásení. Danone už v októbri minulého roka uviedla, že hľadá kupca pre svoj ruský biznis, čo by mohlo viesť k odpisu až jednej miliardy eur.



Čo sa týka najnovšieho odpisu v hodnote 200 miliónov eur, ktorý oznámila v stredu, ten predstavuje zvýšenie k odpisom v hodnote 487 miliónov eur, ktoré firma oznámila minulý rok. Celkovo tak do dnešných dní dosiahli odpisy Danone v súvislosti s Ruskom takmer 700 miliónov eur.



Firma zároveň oznámila vyšší než očakávaný rast porovnateľných tržieb za 2. kvartál, keď s cieľom kompenzovať vyššie náklady zvýšila ceny svojich výrobkov. Porovnateľné tržby v 2. štvrťroku vzrástli o 6,4 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom o 5,6 %.