Prieskum: Počet nových živností je najnižší za posledné 3 roky

Bratislava 10. júla (TASR) - Situácia na Slovensku novým podnikateľom nepraje, ľudia sa do zakladaní vlastných živností nehrnú. Počet novovzniknutých živností v roku 2023 je najnižší za posledné tri roky, pričom stúpajú počty ľudí, ktorí sa rozhodli s podnikateľskou činnosťou skončiť. Vyplýva to z údajov spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B), ktorá sa zaoberá analýzou obchodných dát.



Za prvých päť mesiacov tohto roka sa rozhodlo pre rozbeh svojho podnikania spolu 22.380 ľudí na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamenalo pokles o 26,5 %, keďže vtedy vzniklo celkovo 30.452 nových živností. Tohtoročné údaje o novovzniknutých živnostiach sú nižšie aj v porovnaní s rokom 2021, keď sa pre takýto krok rozhodlo 27.041 podnikateľov.



Najčastejšie sa pre založenie živnosti rozhodli v tomto roku ľudia v Prešovskom kraji, nasledovali obyvatelia Bratislavského a Košického kraja. Početne najviac nových živností si ľudia založili v oblastiach zameraných na zemné práce, ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce alebo na činnosti poisťovacích agentov a maklérov.



V prvých piatich mesiacoch tohto roka zaniklo spolu 18.645 živností. Je to najviac za posledné tri roky, keďže za prvých päť mesiacov minulého roka ich zaniklo 17.677 a v roku 2021 len 13.998.



Nižšiu ochotu ľudí v rozbiehaní vlastného podnikania a zároveň častejšie ukončovanie živností možno vidieť aj v číslach za predošlé roky. V priebehu roku 2022 na Slovensku vzniklo spolu 66.132 nových živností. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 to znamenalo mierny pokles, vtedy sa pre začiatok podnikania rozhodlo spolu 67.034 ľudí.



Zároveň v celoročnom porovnaní stúpa aj počet ľudí, ktorí sa rozhodnú svoje podnikanie ukončiť. Kým v roku 2021 pristúpilo k takémuto kroku spolu 38.310 podnikateľov, v priebehu roku 2022 to už bolo 43.185 prípadov.