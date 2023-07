D&B: Výrobcom liehovín na Slovensku sa výrazne sťažilo podnikanie

Bratislava 9. júla (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti pôsobí spolu 147 subjektov, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo miešaním liehovín. Z toho je 96 firiem, či už akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným, a zvyšných 51 subjektov predstavujú podnikatelia - fyzické osoby. Vyplýva to z údajov spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B), ktorá sa zaoberá analýzou obchodných dát.



V porovnaní s celkovými číslami za minulý rok sa počet liehovarníkov mierni znížil, keďže v roku 2022 pôsobilo na Slovensku spolu 149 takýchto subjektov. Z toho bolo 97 firiem a 52 podnikateľov. Oproti roku 2021 však možno hovoriť o náraste, keďže vtedy sa výrobou a miešaním liehovín zaoberalo spolu 139 subjektov, z čoho bolo 89 spoločností a 50 fyzických osôb.



"Výrobcovia liehovín sa na Slovensku musia od apríla tohto roka popasovať so zvýšenou sadzbou spotrebnej dane na lieh, ktorá stúpla o 30 %. Pôvodne platná základná sadzba dane 1080 eur na hektoliter 100 % alkoholu je tak po novom 1404 eur. V roku 2022 pritom vybrala finančná správa spotrebnú daň z liehu v celkovej výške 235,9 milióna eur," uviedla D&B.



Okrem liehovarníkov pôsobia na Slovensku aj výrobcovia vína, piva či ostatných nedestilovaných kvasených nápojov. V júni tohto tohto roka ich bolo spolu 532, z čoho 359 subjektov predstavovali akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, zvyšných 173 bolo podnikateľov.



Z regionálneho hľadiska pôsobí najviac výrobcov alkoholických nápojov v Bratislavskom kraji, za ním nasledujú Nitriansky a Trnavský kraj. "Čo sa týka porovnania s predchádzajúcimi dvomi rokmi, môžeme hovoriť o náraste subjektov, ktoré sa zaoberajú výrobou alkoholických nápojov. V roku 2022 ich pôsobilo na Slovensku celkovo 527 a rok predtým v roku 2021 to bolo len 516 subjektov," uzavrela spoločnosť.