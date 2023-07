Do projektu rekvalifikácií sa zapojilo viac ako 330 zamestnancov HBP

Nováky 17. júla (TASR) - Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra využilo doposiaľ viac ako 330 zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Barbora Jánošková.



Baníkom, ktorí prišli o prácu z dôvodu útlmu banskej činnosti, uľahčujú prechod do nového zamestnania i tútori z elokovaného pracoviska kontaktného centra v Novákoch. "Tútori im poskytujú všetky potrebné informácie a poznatky spájajúce sa s prípravou životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania či sebaprezentáciou na pracovnom pohovore. Plánujú pre nich aj rôzne zaujímavé a prospešné aktivity, hľadajú alternatívy pre ich budúce pracovné zaradenie či výber súvisiaceho kurzu," načrtla Jánošková.



Keďže do projektu podľa nej vstupujú zamestnanci z rôzneho prostredia, s rozličnými stupňami vzdelania, vekom alebo zdravotnými obmedzeniami, je nemožné uplatňovať pri ich adaptácii univerzálne metódy vzdelávania. "Tútori preto vždy poskytujú také poradenstvo, ktoré predstavuje synergiu medzi požiadavkami trhu práce a požiadavkami, možnosťami a schopnosťami daného účastníka. Na to, aby sa dnešný uchádzač o zamestnanie dostal na pohovor a k vysnívanej práci, je potrebné prejsť dlhšiu cestu," zhrnuli svoje doterajšie skúsenosti tútori.



Úlohou tútorov v tomto procese je nielen poznanie aktuálnych požiadaviek trhu práce a zamestnávateľov, ale aj požiadaviek jednotlivých účastníkov, aby im vedeli poskytnúť adresnú a individuálnu pomoc.



Končiaci projekt realizuje TSK z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Rekvalifikácie zamestnancov HBP budú pokračovať cez nový projekt, podieľať sa na ňom bude TSK, HBP a Slovenské elektrárne, závod Elektrárne Nováky, ktorého zamestnanci sa po novom budú môcť do aktivít zapojiť. Celkový rozpočet všetkých partnerov presahuje 12,8 milióna eur, financovanie zabezpečí TSK z operačného programu Slovensko - Fondu na spravodlivú transformáciu.