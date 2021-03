Do tretieho bloku Mochoviec by sa mohlo palivo navážať už v lete

Mochovce 10. marca (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) je tesne pred dokončením. V prípade, že nedôjde k žiadnym komplikáciám, mohlo by sa doň začať s navážaním jadrového paliva už o niekoľko mesiacov. Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marty Žiakovej by mohol byť už koncom tohto roka v prevádzke.



Záverečnú etapu prác boli v stredu skontrolovať členovia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Podľa slov jeho predsedu Petra Kremského (OĽANO) je v momentálnej fáze potrebné dbať predovšetkým na bezpečnosť. "Veríme, že sa to podarí dokončiť. Na druhej strane je pre nás veľmi dôležitá bezpečnosť spustenia tretieho bloku elektrárne. Preto bolo pre nás dôležité zistiť, ako na to vedenie elektrární dbá. Videli sme, že tretí blok je tesne pred dokončením a že je tam prakticky všetko okrem palivových tyčí. Budeme pozorne sledovať udeľovanie povolení a zavážanie paliva, ktoré by sa malo uskutočniť na začiatku leta,“ dodal Kremský.



Podľa predsedníčky ÚJD komplikuje spustenie tretieho bloku EMO množstvo kontrol, ktoré je potrebné vykonať po tom, ako vznikli pochybnosti o kvalite materiálov, ktoré sa pri výstavbe používali. „Sme vo fáze, keď sa žiada o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenie do prevádzky. Mysleli sme si ešte vlani, že to pôjde rýchlejšie. Objavili sa však ďalšie veci, ktoré v rámci inšpekcie musíme doriešiť. Je diskusia o materiáloch, ktoré boli použité. Som veľmi smutná z toho, že sú firmy či jedinci, ktorí sú schopní sfalšovať niečo také, ako je inšpekčný certifikát. Musíme hodnoverne dokázať, že použité materiály sú také, aké jadrová elektráreň potrebuje,“ uviedla Žiaková.



Úrad následne bude môcť postupne vydávať pre tretí blok EMO ďalšie certifikáty a potvrdenia. „Už sme vydali druhý návrh rozhodnutia, ktorým povolíme predčasné užívanie stavby a tiež uvádzanie zariadenia do prevádzky. Vtedy už povolíme zavezenie palivových článkov a budeme môcť skúšať elektráreň, ako sa správa už s reálnymi médiami a všetkými parametrami tak, ako majú byť,“ vysvetlila Žiaková.