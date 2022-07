Dve najväčšie kryptomeny, bitcoin a ether, sa v júli výrazne posilnili

New York 31. júla (TASR) - Dve najväčšie kryptomeny, bitcoin a ether, sa v poslednom týždni zotavili a zrejme zaznamenajú najlepší mesiac od roku 2021. Podporilo ich oživenie rizikového apetítu investorov rovnako ako optimizmus týkajúci sa aktualizácie siete ethereum.



Cena bitcoinu sa v piatok (29. 7.) dostala až nad 24.000 USD (23.534 eur), keď vzrástla až na viac než 6-týždňové maximum 24.412 USD. V nedeľu okolo 13.10 h SELČ sa podľa CoinMarketCap obchodoval po 23.816.68 USD.



Od začiatku týždňa si najväčšia a najznámejšia kryptomena polepšila približne o 4,8 % a od začiatku mesiaca o 28 %. Júl zrejme bude pre bitcoin najlepším mesiacom od októbra 2021 a prvým ziskovým za štyri mesiace. Od začiatku roka však stratil okolo 48 % a v porovnaní so svojím maximom takmer 69.000 je nižšie o viac než 60 %.



Ether, ktorý si v júli polepšil približne o 70 %, sa v nedeľu o 13.15 h SELČ predával so ziskom 1,5 % (v priebehu 24 hodín) po 1714,18 USD.