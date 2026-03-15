E. Musk: Tesla o týždeň spustí projekt Terafab na výrobu AI čipov
Austin 15. marca (TASR) - Šéf Tesly Elon Musk v sobotu (14. 3.) oznámil, že jej projekt Terafab na výrobu čipov pre umelú inteligenciu (AI) sa spustí o sedem dní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Musk už minulý rok uviedol, že Tesla bude pravdepodobne musieť vybudovať obrovskú továreň, v ktorej bude vyrábať čipy pre AI. Tesla vyvíja svoju piatu generáciu čipov pre autonómne systémy. Musk na minuloročnom výročnom stretnutí akcionárov Tesly uviedol, že firma by mohla spolupracovať s Intelom, hoci žiadna dohoda zatiaľ neexistuje.
Musk už skôr signalizoval príchod čipu AI5 a zopakoval, že Tesla spolupracuje aj s taiwanským výrobcom TSMC a juhokórejským Samsungom. Tieto AI čipy poháňajú systémy autonómneho riadenia Tesly vrátane softvéru Full Self-Driving.
„Aj keby sme počítali s najoptimistickejšími scenármi výroby od našich dodávateľov, stále to nestačí,“ povedal Musk minulý rok. „Preto si myslím, že Tesla bude musieť postaviť vlastnú terafab. Je to ako gigafactory, len oveľa väčšie. Nevidím inú cestu, ako by sme sa mohli dostať k takému objemu čipov, ktorý potrebujeme. Takže budeme musieť vybudovať obrovskú fabriku na výrobu čipov. Je to nevyhnutné.“
