Európske ceny plynu sa na konci týždňa stabilizovali
Autor TASR
Amsterdam 14. marca (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa na konci týždňa predbežne stabilizovali. Udržali sa síce nad úrovňou 50 eur za megawatthodinu (MWh), ale ich kolísanie výrazne zmiernilo. Trhy prehodnocujú, ako Európa a Ázia nahradia výpadok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe údajov portálu tradingeconomics.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci (apríl) na burze TTF v Amsterdame v piatok (13. 3.) klesla o 1,48 % na 50,115 eura za MWh.
Útoky Iránu na štáty Perzského zálivu sa na začiatku týždňa zintenzívnili, čo znížilo nádeje na rýchle upokojenie situácie. Konflikt prinútil QatarEnergy zastaviť prevádzku v zariadeniach na skvapalnený plyn, ktoré pokrývajú približne pätinu svetového trhu. Dodávky LNG zo Spojených arabských emirátov zostávajú pozastavené, keďže tankery sa vyhýbajú Hormuzskému prielivu. Európske ceny plynu sú v porovnaní so začiatkom marca vyššie o približne 60 %.
