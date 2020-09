Fed bude udržiavať nízke úroky do dosiahnutia maximálnej zamestnanosti

Washington 16. septembra (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) sa v stredu zaviazal, že bude udržiavať úrokové nízke sadzby, kým nedosiahne svoj cieľ maximálnej zamestnanosti. To podľa odhadu centrálnych bankárov nebude možné minimálne do roku 2024.



Dvaja členovia Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC), ktorý rozhoduje o menovej politike, však mali iný názor. Jeden z nich poukazoval na nedostatok flexibility v politickom vyhlásení a druhý presadzoval ešte väčší záväzok. A to čakať so zvýšením sadzieb až kým miera inflácia dosiahne cieľovú hranicu 2 % a udrží sa tam.



Fed spolu so svojím politickým vyhlásením zverejnil prognózy členov FOMC, z ktorých vyplýva, že neočakávajú, že by sa úroková sadzba z refinančných úverov pohybovala nad nulou minimálne do konca roku 2023.