Fed na budúci týždeň pravdepodobne zvýši kľúčový úrok

Washington 23. júla (TASR) - Poprední ekonómovia očakávajú, že americká centrálna banka Fed po krátkej prestávke v júni na budúci týždeň opäť zvýši úrokové sadzby napriek tomu, že inflácia sa spomaľuje. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Po 10 po sebe nasledujúcich zvýšeniach úrokov Fed minulý mesiac zastavil agresívne sprísňovanie menovej politiky, aby poskytol svojim expertom viac času na posúdenie zdravia americkej ekonomiky a vplyvu nedávneho stresu v bankovom sektore na úverové podmienky.



Lepší, ako očakávaný rast ekonomiky USA a ochladenie inflácie však posilnili pravdepodobnosť, že Fed na zasadaní 25. až 26. júla bude hlasovať za nárast kľúčového úroku o štvrť percentuálneho bodu na 5,25 až 5,5 %. To by bola jeho najvyššia úroveň od roku 2001. Povedal to pre agentúru AFP Joseph Gagnon, vedúci pracovník Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonómiu (PIIE).



Podľa CME Group experti odhadujú na viac ako 99 % pravdepodobnosť, že Fed na svojom najbližšom zasadnutí zvýši svoju základnú sadzbu o 25 bázických bodov.



A zatiaľ čo o júlovom zvýšení sadzieb takmer nikto nepochybuje, zostáva otázne, ako ďaleko bude musieť Fed tento rok zájsť, aby infláciu vrátil späť na svoj dlhodobý cieľ na úrovni 2 %.



Od júnovej "prestávky" Fedu sa inflácia spomalila, nezamestnanosť zostala blízko rekordných miním a rast ekonomiky v 1. štvrťroku bol revidovaný smerom nahor vďaka vyšším spotrebiteľským výdavkom.



Pozitívne ekonomické správy zvýšili šance na tzv. mäkké pristátie americkej ekonomiky, ktorá by sa mohla vyhnúť recesii.



"Hranicu medzi miernou recesiou a mäkkým pristátím vnímame ako čoraz jemnejšiu a pravdepodobnosť druhého výsledku nepopierateľne stúpa," napísali ekonómovia Deutsche Bank v nedávnom liste klientom.



Banka Goldman Sachs nedávno znížila pravdepodobnosť, že americká ekonomika v najbližších 12 mesiacoch vstúpi do recesie na 20 % z 25 %.



Predstavitelia Fedu na svojom júnovom zasadnutí naznačili, že očakávajú v tomto roku ďalšie dve zvýšenia úrokov o štvrť percentuálneho bodu v rámci boja proti inflácii. Prvé sa očakáva na budúci týždeň, analytici tak svoju pozornosť upriamili na to, čo bude Fed robiť ďalej.



Niektorí ekonómovia predpovedajú ďalšie zvýšenie sadzieb hneď na septembrovom zasadnutí Fedu, zatiaľ čo iní si myslia, že úrokové sadzby by mohli zostať stabilné.



Vzhľadom na neistotu okolo septembrového zasadnutia budú experti podrobne analyzovať tlačovú konferenciu šéfa Fedu Jeromea Powella na budúci týždeň v snahe zistiť, aké budú ďalšie kroky centrálnej banky.