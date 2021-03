Finančná správa by mohla žiadať informácie o posielaných sumách

Bratislava 16. marca (TASR) – O posielaní väčšej finančnej hotovosti, ako je 10.000 eur, v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ by mohla finančná správa žiadať informácie a zároveň by mohla tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať. Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Legislatíva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ. "Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu," uviedlo v predkladacej správe k navrhovanej úprave zákona Ministerstvo financií SR. Novela zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.



Návrh tiež spresňuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň návrh zákona ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly. Zákon by mal v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť 3. júna okrem ustanovenia týkajúceho sa úpravy vzťahov pri dovoze výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh. Tieto ustanovenia by mali byť účinné od 16. júla.