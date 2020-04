Gebrüder Weiss: Logistika pre kamenné obchody

O spoločnosti Gebrüder Weiss

S viac ako 7 300 zamestnancami, 150 pobočkami a s predbežným ročným obratom vo výške 1,7 miliardy eur (2019) sa spoločnosť Gebrüder Weiss zaraďuje k popredným prepravným a logistickým spoločnostiam v Európe. Spoločnosť Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu (Rakúsko) združuje okrem svojich hlavných obchodných činností pozemnej prepravy, leteckej a námornej prepravy a logistiky aj rad vysokošpecializovaných odvetvových riešení a dcérskych spoločností. Medzi nimi okrem iného aj logistické poradenstvo x|vise, tectraxx (odvetvový špecialista pre spoločnosti high-tech), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, školenia), Rail Cargo (železničné prepravy) a spoločnosť Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupartnera rakúskej spoločnosti DPD. Toto spojenie umožňuje koncernu rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. S množstvom ekologických, hospodárskych a sociálnych opatrení je dnes rodinná spoločnosť, ktorej história má v oblasti prepravy viac ako 500 rokov, považovaná za priekopníka z hľadiska trvalo udržateľného hospodárstva.

Lauterach/Bratislava - 14. apríla (OTS) - Opatrenia proti šíreniu koróna vírusu stavajú predovšetkým prevádzkovateľov kamenných obchodov pred nové logistické výzvy. Spoločnosť Gebrüder Weiss preto vypracovala riešenia, ktoré dokážu v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými ustanoveniami v krátkom čase opäť rozhýbať obchod. Táto logistická spoločnosť dokáže okrem doručovania koncovým zákazníkom ponúknuť aj dočasné skladovanie či vytvorenie a spustenie internetového obchodu.,“ hovorí, člen obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss.V rámci tejto služby zabezpečuje spoločnosť Gebrüder Weiss doručovanie koncovému zákazníkovi napríklad aj pre regionálnych predajcov výrobcu motocyklov KTM. Keďže kupujúci motocyklov aktuálne nemôžu osobne navštíviť predajne, spoločnosť Gebrüder Weiss doručí vozidlá od regionálnych predajcov priamo zákazníkovi domov. Po úspešnej štartovacej fáze rozšíria spoločnosti Gebrüder Weiss a KTM túto službu aj do Holandska, Belgicka, Česka, na Slovensko, Maďarska či Slovinska. Spoločnosť Gebrüder Weiss má v oblasti doručovania do domácností už štrnásť ročné skúsenosti a v tejto službe je v Rakúsku lídrom na trhu. Na základe spolupráce so spoločnosťou DPD ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss aj množstvo riešení v oblasti doručovania balíkov.Ďalšie informácie nájdete na: www.gw-world.com/de/gwmoveson/