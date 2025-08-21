< sekcia Ekonomika
Konateľ, majiteľ, spoločník: Kto za čo zodpovedá vo firme
Mať firmu neznamená len vymyslieť názov, zaregistrovať s.r.o. a rozbehnúť biznis.
Autor OTS
Bratislava 21. augusta (OTS) - Veľa podnikateľov si dodnes mýli základné pojmy: kto je konateľ, kto spoločník a kto vlastne nesie zodpovednosť, keď sa niečo pokazí? Ak ste presvedčení, že ako „majiteľ" nič neriskujete, možno vás prekvapí, ako veľmi sa môžete mýliť.
Konateľ je človek, ktorý firmu navonok riadi. To znamená, že podpisuje zmluvy, komunikuje s úradmi, vybavuje veci, prijíma rozhodnutia. Je zapísaný v obchodnom registri ako štatutár, teda osoba, ktorá koná v mene firmy. Za svoje rozhodnutia nesie priamu zodpovednosť.
Spoločník je ten, kto vlastní podiel vo firme (môže ich byť aj viac). Má vplyv cez hlasovanie na valnom zhromaždení, ale sám o sebe firmu neriadi. Môže, ale nemusí byť zároveň konateľom.
Majiteľ firmy ako pojem v zákonoch neexistuje – často tým ľudia myslia spoločníka. Ak však niekto firmu vlastní a zároveň ju aj vedie ako konateľ, zodpovedá za všetko, čo sa vo firme deje.
V malých a stredných firmách sa tieto role často miešajú. Jeden človek je majiteľ, spoločník aj konateľ. A práve vtedy vznikajú nejasnosti. Aby sa predišlo zbytočným sporom a rizikám, oplatí sa využiť právnické poradenstvo. Právnik vám pomôže nastaviť zmluvy, rozdelenie úloh a právomocí tak, aby bolo jasné, kto čo robí a kto za čo zodpovedá.
,,Veď ja som len majiteľ, ja nič nepodpisujem."
Ak ste zároveň konateľ, nesiete zodpovednosť. Aj keď sa aktívne nezapájate do riadenia firmy, pred zákonom ste za firmu zodpovedný vy.
,,Konateľ je len na papieri."
Ak niekto formálne figuruje ako konateľ, ale o chode firmy rozhoduje niekto iný, môže to byť problém. Zodpovednosť má ten, kto je oficiálne zapísaný v obchodnom registri. A ak dôjde k porušeniu zákona, hoci len na pokyn „zhora“, vina padá práve na konateľa.
,,Majiteľ za nič neručí."
Vlastník (spoločník) firmy ručí len do výšky svojho vkladu. Konateľ, ktorý firmu riadi, však môže ručiť celým svojím majetkom, ak poruší svoje povinnosti.
Konateľ ručí vlastným majetkom vtedy, ak:
● nedodrží svoju povinnosť správať sa zodpovedne (napríklad keď podpíše zmluvu, ktorá je pre firmu jasne nevýhodná)
● nezapíše včas zmeny do obchodného registra alebo nekoná v mene firmy podľa zákona
● nepodá včas návrh na konkurz, aj keď je jasné, že firma už nemá peniaze a nedokáže splácať svoje dlhy
● povolí nelegálne výplaty, keď má firma dlhy voči štátu alebo veriteľom
Ak sa takéto situácie preukážu, súd môže rozhodnúť, že konateľ má nahradiť škodu a to z vlastného vrecka.
Z právneho hľadiska konateľ koná v mene firmy no len do tej miery, ako mu to umožňujú zakladateľské dokumenty alebo rozhodnutia spoločníkov. Spoločníci môžu napríklad:
● odvolať konateľa
● obmedziť jeho právomoci (napr. potrebuje súhlas spoločníkov pri zmluvách nad určitú sumu)
● žiadať náhradu škody, ak konateľ poruší svoje povinnosti
V praxi to znamená, že konateľ robí každodenné rozhodnutia a podpisuje zmluvy, ale spoločníci určujú hlavné smerovanie firmy a majú právo jeho kroky zastaviť.
