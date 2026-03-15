Konflikt na Blízkom východe ohrozuje dodávky LNG do Európy
USA síce zvyšujú exporty LNG, no tamojšie kapacity sú vyťažené takmer na maximum a priestor na ďalšie zvýšenie je obmedzený.
Autor TASR
Londýn 15. marca (TASR) - Konflikt na Blízkom východe ohrozuje dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy. TASR o tom informuje na základe správy S&P Global.
Vyhlásenia o vyššej moci už narušili dodávky a eskalácia vojny na Blízkom východe zvyšuje neistotu na trhu. Spoločnosť QatarEnergy 4. marca vyhlásila vyššiu moc (force majeure) na dodávky LNG. Stalo sa to po tom, čo 2. marca pre vojenské útoky zastavila produkciu LNG. Katar v roku 2025 vyviezol do Európy približne 9,12 milióna ton LNG, čo predstavovalo okolo 7 % európskeho dovozu skvapalneného plynu.
Viaceré európske firmy s kontraktmi na katarské dodávky LNG dostali oznámenia o vyššej moci. „Kontrakty s Katarom majú RWE, Enel, Total, Naturgy, OMV, EDF, ENI. Niektorí hráči v Európe budú musieť na trhu súťažiť o náhradné objemy. Katar už poslal oznámenie Orlenu a spoločnosti Edison, takže Európa bude každý mesiac potrebovať extra dodávky,“ uviedol obchodník s LNG.
Tieto udalosti zvyšujú tlak na európske spotové ceny. Importéri sú pre neisté dodávky ochotní platiť vyššie prirážky, aby si zabezpečili náklad. Nárast cien spôsobil, že mnohé terminály nemajú peniaze, a preto obchodníci častejšie využívajú swapové obchody alebo presmerujú tankery do výnosnejších regiónov. Od začiatku konfliktu bolo podľa údajov S&P Global presmerovaných najmenej sedem tankerov z Európy do Ázie.
USA síce zvyšujú exporty LNG, no tamojšie kapacity sú vyťažené takmer na maximum a priestor na ďalšie zvýšenie je obmedzený. Európske firmy zatiaľ vyčkávajú. Trh sleduje, kedy bude potrebné začať s dopĺňaním zásobníkov a ako dlho potrvajú globálne výpadky LNG. Ak sa napätie pretiahne do apríla, konkurencia medzi Európou a Áziou o dostupné objemy sa môže výrazne zvýšiť.
