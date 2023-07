Lančarič: Tender SSC na bezpečnostný audit ciest sa preverí

Bratislava 26. júla (TASR) - Tender Slovenskej správy ciest (SSC) na bezpečnostný audit ciest rezort dopravy preverí. Uviedol to minister dopravy Pavol Lančarič po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na zistenia o zmluve za takmer 6 miliónov eur, o ktorej informoval portál aktuality.sk.



"O prípade som sa dozvedel až dnes. Príslušná zmluva bola podpísaná niekedy koncom marca tohto roku. Ja som na ministerstvo nastúpil v polovici mája. Nechcem toto nazvať podozrivé, ale minimálne hodné preverenia určite áno," spresnil Lančarič.



Zmluva so SSC je podľa jeho slov rámcová, pričom sa z nej zatiaľ vyčerpalo vrátane DPH okolo troch miliónov eur. Ďalšie objednávky vyplývajúce zo zmluvy ministerstvo dopravy podľa neho pozastaví a urobí kontrolu. "Výsledky kontroly zverejníme a potom budeme postupovať podľa toho, čo sa ukáže ako výsledok kontroly," podčiarkol.



Minister zdôraznil, že nebude robiť predčasné závery. "Ak sa však ukáže, že niečo nie je v poriadku, tak to je iná otázka," dodal.



Portál aktuality.sk v stredu informoval, že SSC zaplatí za bezpečnostný audit 5,7 milióna eur. Začiatkom apríla podľa portálu SSC uzavrela zákazku s občianskym združením Autoclub, ktoré predtým nikdy žiadnu zmluvu so štátom nemalo.



Portál zároveň upozornil, že cena nevzišla zo skutočnej súťaže - Autoclub bol jediný, kto poslal ponuku. V porovnaní s českými audítormi ponúka Autoclub služby trikrát drahšie. Navyše aj oprávnenia, aby ich mohol vykonávať, získal Autoclub až v priebehu tendra.



Ako konečný užívateľ výhod Autoclubu podľa zistení portálu výhod vystupuje Peter Roth - bývalý člen predstavenstva štátneho Transpetrolu z čias ministra hospodárstva Juraja Miškova (SaS). Minister Lančarič potvrdil, že Rotha pozná, ale nestretol sa s ním "päť - desať rokov".