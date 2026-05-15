Merz si želá, aby sa Nemecko stalo svetovým lídrom v zachytávaní CO2
Autor TASR
Würzburg 15. mája (TASR) - Nemecko by sa malo stať svetovým lídrom v oblasti technológií zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CO2), vyhlásil v piatok kancelár Friedrich Merz. Bude to mať dva účinky - „po prvé, skutočne robíme niečo pre ochranu klímy a po druhé, vyvíjame technológiu, s ktorou môžu naše podniky dokonca zarobiť peniaze,“ povedal na Nemeckom katolíckom dni vo Würzburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecká vládna koalícia minulý rok v októbri schválila právny rámec pre používanie technológie zachytávania a ukladania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS). Tá umožňuje zachytiť a trvalo uložiť na morskom dne CO2 produkovaný napríklad pri výrobe cementu alebo vápna. Ekologické organizácie tento krok kritizujú. Merz technológiu obhajoval ako nástroj k dosiahnutiu klimatických cieľov. „Ak zakážeme všetko možné, po prvé stratíme väčšinu a po druhé nedosiahneme cieľ,“ povedal kancelár, pričom zdôraznil, že ciele v oblasti znižovania emisií a časové plány pre ich dosiahnutie zostávajú nezmenené.
Nemecko si stanovilo cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 65 % v porovnaní s rokom 1990. Do roku 2045 by mala krajina dosiahnuť klimatickú neutralitu, čiže rovnováhu medzi emisiami CO2 a ich pohlcovaním z atmosféry.
