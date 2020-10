Na Zemplíne končí žatva sóje, tento rok je bez genetickej modifikácie

Dúbravka 9. októbra (TASR) – Žatvu sóje fazuľovej na dolnom Zemplíne síce museli pre daždivé počasie na dva týždne prerušiť, ukončená by však mala byť v najbližších dňoch. Vzhľadom na ideálne podmienky na pestovanie tento rok očakávajú úrodu lepšiu v porovnaní s vlaňajškom. TASR o tom informoval manažér rastlinnej výroby spoločnosti AT Zemplín Alexander Palágyi s tým, že i teraz je ich prioritou vypestovať sóju bez genetickej modifikácie (GMO)." ozrejmil Palágyi s tým, že pestovaniu sóje bez GMO sa spoločnosť venuje od roku 2005. Produkciu skrmujú ich hospodárske zvieratá na dvoroch v obci Dúbravka v okrese Michalovce a obci Kazimír v Trebišovskom okrese. Sóju určenú ako osivo si pri žatve nechávajú na koniec a zberajú ju s väčšou opatrnosťou, "".AT Zemplín začal sóju fazuľovú pestovať na výmere 50 hektárov, v súčasnosti ju žne na 440 hektároch. Ako Palágyi doplnil, priemerne sa im darí napĺňať výnos 3 až 3,5 tony z hektára, tento rok ho očakávajú na úrovni viac ako 3 tony.