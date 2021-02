Návrh zákona, ktorý rieši odstraňovanie vrakov, je v 2. čítaní

Bratislava 3. februára (TASR) – Správca cesty bude môcť odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Dosiahnuť by sa to malo návrhom zákona o cestnej premávke z dielne poslancov koaličných strán OĽANO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo právnu normu do druhého čítania.



V súčasnosti zákon predpokladá tri situácie, v rámci ktorých je správca cesty oprávnený odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka. Ide o situácie, keď vozidlo stojí na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky. Zahŕňa to aj prípady, keď vozidlo stojí na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené. Týka sa to tiež situácií, kedy je vozidlo bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.



Cieľom návrhu je vytvoriť zákonné predpoklady na odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke, tzv. vrakov. "Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie pre správcu cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka o novú situáciu, a síce, ak ide o vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Návrhom zákona sa vytvára alternatíva k existujúcej úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch. Poslanci poukázali na to, že pred odstránením vozidla je podľa zákona o odpadoch potrebné rozhodnutie okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak, tzv. odpad. Keďže tento proces je podľa predkladateľov pomerne zdĺhavý, návrh vytvára pre správcov komunikácii novú možnosť ako efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá. Účinnosť novely zákona navrhujú poslanci na 1. apríla tohto roka.