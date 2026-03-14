Nemecké malé firmy obchodujúce s USA poškodzuje politika Trumpa
Autor TASR
Berlín 14. marca (TASR) - Viac ako polovica nemeckých malých a stredných podnikov (MSP) s obchodnými väzbami na Spojené štáty pociťuje negatívny vplyv ekonomickej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplýva to z prieskumu nemeckej štátnej rozvojovej banky KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prieskum ukázal, že 25 % oslovených firiem v ostatných mesiacoch pociťuje „veľmi negatívne“ dôsledky a ďalších 27 % „do istej miery negatívne“ vplyvy hospodárskej politiky USA. Nijakú zmenu nezaznamenalo 36 % podnikov a sedem percent uviedlo, že z rozhodnutí amerického prezidenta profitujú.
Podiel tých firiem v rámci nemeckých malých a stredných podnikov, ktoré udržiavajú obchodné väzby s USA, v priebehu roka do januára 2026 klesol na 11,3 % zo 16,4 %.
Hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher predpokladá, že situácia sa v blízkej budúcnosti nezlepší. „Neochota nemeckých firiem angažovať sa na americkom trhu pravdepodobne bude trvať, kým opäť nezískajú väčšiu dôveru voči americkej hospodárskej politike,“ konštatoval. Dodal, že colná politika americkej vlády prispieva ku skepticizmu najmä pre neistotu v otázke jej budúceho smerovania.
Prieskum uskutočnili v januári na vzorke 1700 malých a stredných podnikov s ročnými tržbami do 500 miliónov eur.
