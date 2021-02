Novelu zákona o kritickej infraštruktúre prerokuje plénum zrýchlene

Bratislava 3. februára (TASR) – Novelu zákona o kritickej infraštruktúre prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to schválili v stredu. Podľa návrhu zákona by mal štát mať od marca väčšiu kontrolu nad kritickou infraštruktúrou. Hoci ide zväčša o súkromný majetok, zmena jeho majiteľa bude po novom podmienená súhlasom vlády.



"Štát, ako subjekt vykonávajúci štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry, síce rozhodne zákonným spôsobom, ktoré aktívum sa zaradí do siete kritickej infraštruktúry, ale nemá žiadny vplyv na to, ako s daným prvkom kritickej infraštruktúry jeho prevádzkovateľ (vlastník) ďalej nakladá," uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré zmenu legislatívy pripravilo.



Podľa rezortu musí štát rešpektovať vlastnícke právo tretích osôb k prvkom zaradeným do kritickej infraštruktúry a nemôže zasahovať do slobodnej vôle tretích osôb nakladajúcich so svojím majetkom, avšak musí zaviesť pravidlá, ktorými bude informovaný o tom, čo sa s prvkami kritickej infraštruktúry deje. Návrh zákona preto zavádza povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa, vyžiadať si predchádzajúci súhlas MH so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry.