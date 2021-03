Sociálny výbor odporučil NRSR schváliť novelu o sociálnom poistení

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 15. marca (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci na svojom pondelkovom zasadnutí odporučil NR SR schváliť vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týka zrušenia krátenia sumy minimálneho dôchodku pre starobných dôchodcov. V uznesení však členovia výboru predstavili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k novele. Okrem iného navrhujú napríklad predĺžiť podporné obdobie na čerpanie nemocenského.Poslanci z výboru to odôvodňujú tým, že pre zaťaženie zdravotníckych zariadení a pracovníkov, ako aj vysoké epidemiologické riziko spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je pacientom často poskytovaná iba neodkladná zdravotná starostlivosť. To v praxi znamená, že napríklad plánované operácie či rehabilitácie sa odkladajú, v dôsledku čoho sa predlžuje obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti. Výbor teda navrhuje predĺžiť podporné obdobie čerpania nemocenského vtedy, keď uplynie počas trvania krízovej situácie." uviedol výbor v uznesení. Prvou podmienkou je trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti ako základného predpokladu trvania nároku na nemocenské. Nemusí však ísť o dočasnú pracovnú neschopnosť, v súvislosti s ktorou došlo z dôvodu odkladu zdravotných úkonov k predĺženiu, ale môže ísť aj o ďalšiu, následnú práceneschopnosť.Druhou podmienkou je, že podporné obdobie uplynulo v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktorej trvanie sa predlžovalo pre krízovú situáciu, čiže z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti. "" vysvetlil výbor v uznesení.Treťou podmienkou predĺženia poberania nemocenského je, že musí existovať predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, na základe čoho by mu mohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok.Výbor tiež navrhuje, aby k predĺženiu nedochádzalo automaticky, ale na základe písomnej žiadosti. Posledné dve podmienky by mal posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Poslanci predpokladajú, že predĺženie poberania nemocenského sa dotkne mesačne v priemere 3400 poistencov v roku 2021 a v roku 2022 od januára do mája zhruba 1800 poistencov. Výdavky teda odhadujú v roku 2021 na 8,6 milióna eur a v roku 2022 na 3,5 milióna eur.