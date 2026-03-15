Obchodné delegácie Číny a USA začali v Paríži nové kolo rokovaní
Rokovania sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Autor TASR
Paríž 15. marca (TASR) - Obchodné delegácie Číny a USA začali v Paríži nové kolo rokovaní pred plánovanou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne koncom marca, informovala v nedeľu čínska agentúra Sin-chua. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čínsku delegáciu vedie vicepremiér Che Li-feng, poradca prezidenta Si Ťin-pchinga pre hospodárske otázky. Americkú stranu zastupujú minister financií Scott Bessent a obchodný zástupca Jamieson Greer.
Rokovania sa konajú v čase pretrvávajúceho napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Washington tento týždeň oznámil nové vyšetrovania údajnej nadmernej kapacity v kľúčových odvetviach, pričom opatrenia sa týkajú aj Číny a Európskej únie. Peking obvinenia odmietol a vyhradil si právo na odvetné opatrenia, zároveň však deklaroval snahu o zmiernenie napätia.
Parížske rokovania by mali byť dobrým začiatkom pozitívnej ekonomickej spolupráce medzi Čínou a USA, uviedol oficiálny denník Komunistickej strany Číny People’s Daily. Ide už o šieste kolo rozhovorov od začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia v januári minulého roka.
Washington vlani zaviedol sankčné clá na čínsky dovoz a Peking odpovedal vlastnými clami a obmedzeniami na vývoz strategických surovín. Obe strany časť opatrení zrušili po osobnom stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga v Južnej Kórei koncom minulého roka.
Medzi zostávajúce sporné oblasti patria priemyselná politika, štátne dotácie, technologické obmedzenia a prístup na trh. Nie je jasné, či sa rokovania dotknú aj prebiehajúcej vojny v Iráne. Čína dováža veľkú časť ropy z krajín Blízkeho východu vrátane Iránu.
