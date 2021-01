Odhady vývoja cien ropy v ovplyvňuje nová mutácia koronavírusu

Londýn 1. januára (TASR) – Ceny ropy uzatvorili minulý rok miernym rastom, za celý rok sa však prepadli o viac než pätinu. A analytici neočakávajú, že tento rok by malo dôjsť k ich výraznému zotaveniu. Dôvodom je pokračujúca pandémia nového koronavírusu, najmä nová mutácia vírusu, o ktorej informovali v polovici decembra v Británii. To by mohlo aj v ďalších mesiacoch tlmiť dopyt po rope.Podľa prieskumu agentúry Reuters na vzorke 39 ekonómov a analytikov, ktorý agentúra uskutočnila v druhej polovici decembra, by mala cena ropnej zmesi Brent dosiahnuť v tomto roku v priemere 50,67 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s prieskumom z novembra to predstavuje priaznivejší odhad, keďže v novembri očakávali ekonómovia a analytici cenu Brentu v roku 2021 v priemere 49,35 USD/barel.V prípade americkej ropy WTI očakávajú analytici tento rok cenu v priemere 47,45 USD za barel. Aj to predstavuje zlepšenie pôvodného odhadu, keďže v novembri očakávali 46,40 USD/barel.Cena Brentu ukončila obchodovanie v roku 2020 na úrovni 51,80 USD za barel a cena WTI na úrovni 48,52 USD/barel. Tieto hodnoty však zaznamenali vďaka prudkému zotaveniu v posledných mesiacoch roka, pričom po nástupe pandémie nového koronavírusu na jar sa prepadli a cena WTI prvýkrát v histórii klesla do negatívneho teritória. Cena Brentu klesla pod 16 USD/barel, čo bolo viac než 20-ročné minimum.Podľa analytikov bude vývoj dopytu po rope závisieť od rozsahu vakcinácie a toho, ako rýchlo sa nový koronavírus podarí dostať pod kontrolu. Viacerí predpokladajú, že na predkrízovú úroveň sa dopyt nedostane skôr ako koncom roka 2022 či začiatkom roka 2023.Okrem toho, v najbližšom období budú vývoj cien ovplyvňovať kroky najväčších producentov zoskupených v OPEC+ (členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a producenti mimo organizácie na čele s Ruskom). Tí predbežne rozhodli, že v januári zmiernia program obmedzovania ťažby o 500 000 barelov denne a nie je vylúčené, že sa dohodnú na ďalšom zvýšení ťažby od februára. Schôdzka, na ktorej by mohli o ďalšom uvoľnení ťažobných obmedzení diskutovať, sa uskutoční v pondelok 4. januára.povedal analytik z Commerzbank Carsten Fritsch.dodal.