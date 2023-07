Okružná križovatka v Strážskom by mala byť hotová do konca augusta

Strážske/Veľaty 11. júla (TASR) - Práce na výstavbe okružnej križovatky v meste Strážske v okrese Michalovce prebiehajú bez komplikácií. "Kruhový objazd by mal byť hotový do konca tohto augusta," uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť počas kontrolného dňa na stavbe.



Úplná uzávera križovatky komunikácií smerujúcich na Michalovce, Vranov nad Topľou či Humenné pre rekonštrukciu trvá od júna. Zmluvu o výstavbe podpísala Slovenská správa ciest (SSC) vlani v októbri so spoločnosťou Eurovia s cenou zhruba 1.050.000 eur s DPH. "Prestoje tam nie sú žiadne, našlo sa tam síce nejaké odpadové potrubie, ale dodávateľ sa s tým dokázal vyrovnať veľmi rýchlo," skonštatoval pre TASR Kmeť.



Štátny tajomník si prezrel aj modernizáciu úseku cesty prvej triedy I/79 medzi obcami Veľaty a Slovenské Nové Mesto v okrese Trebišov. Dôvodom rekonštrukcie bol zlý technický stav vozovky pre dopravnú záťaž, klimatické podmienky a nekompaktnosť cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky. Súčasťou modernizácie je osvetlenie priechodu pre chodcov, informačný systém a obnova dvoch mostov. Predpokladaný termín ukončenia prác je november 2024. Projekt za zhruba 12 miliónov eur cez eurofondy realizuje firma Strabag.



"Podľa kontroly môžem povedať, že práce idú podľa harmonogramu a zhotoviteľ dodrží aj dátum dodania," povedal Kmeť.