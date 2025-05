Palec hore pre rozumný nákup!

Bratislava 16. mája (TASR/OTS) - Kto uspel v náročnom teste spotrebiteľskej priazne? Ktoré značky prešli sitom kvality, ktorú určujú samotní zákazníci? Ktoré novinky na trhu ich zaujali najviac? 14. ročník prináša svieži vizuál, silný dôraz na udržateľnosť a jasné hlasovanie 2 000 slovenských spotrebiteľov. Mená víťazov tohto ocenenia odzneli počas galavečera, ktorý sa konal 15. mája na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Slávnostným odovzdávaním cien sprevádzal moderátor Martin Chynoranský a o zábavu sa postarala speváčka ZEA s kapelou. Na galavečer plynulo nadviazala exkluzívna networkingová párty, ktorá privítala 100 VIP hostí zo sveta slovenského obchodu a marketingu.Na prvý pohľad jednoduchšie a jasnejšie, tak vyzerá faceliftované logo programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2025. Animovaná ruka s palcom hore teraz sprevádza rodinu aj v predajni a sloganodkazuje na hlavné posolstvo projektu: pomôcť spotrebiteľom rýchlo nájsť Slovákmi overené produktové novinky.uvádzaCelkovo bolo ocenenie udelené v 48 kategóriách, z čoho bolo 36 potravinových a 12 nepotravinových kategórií. Výrobcovia mohli do súťaže zadarmo prihlásiť svoje novinky, ktoré uvideli na trh od januára 2024 do apríla 2025. O priazeň zákazníkov spolu bojovalo 162 produktov prostredníctvom online prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť NielsenIQ na reprezentatívnej vzorke 2 000 spotrebiteľov. Tí hodnotili atribúty noviniek ako obal, chuť, funkčnosť, značka, kvalita, ale aj to, či sa výrobok hodí k ich životného štýlu.Chupa Chups Magic Cubes zažiarili v kategórii Detské žuvačky. Hravo tvarované kocky sú ako stvorené na vytváranie obrovských bublín a ponúkajú zábavu pri miešaní farieb. Vďaka rôznofarebným kockám si deti môžu nakombinovať vlastný odtieň žuvačky a užiť si žuvanie plné chutí aj kreativity.Víťazom v kategórii Sladké pečivo sa stal Vegánsky závin so 60 % náplňou od spoločnosti Dobrota. Novinka bez vajec, mlieka, konzervantov či umelých farbív osloví nielen vegánov, ale aj všetkých, ktorí hľadajú poctivé, chutné, cenovo priaznivé a dostupné špeciálne pečivo.Medzi ocenenými produktmi tohto ročníka nechýba ani Tatratea 35 % Original Light – novinka, ktorá predstavuje protipól k tradičnej 52 % čiernej verzii. Zachováva si nezameniteľnú chuť originálu, no prináša ľahší zážitok vďaka nižšiemu obsahu alkoholu a nižšiemu počtu kalórií, ktoré sú dosiahnuté zníženým množstvom pridaného cukru. Pozorný spotrebiteľ si tento kontrast všimne aj na dizajne fľaše – prvky, ktoré boli na „päťdesiatdvojke“ čierne, sú teraz metalické, a tie, ktoré boli pôvodne strieborné, sú v novej verzii čierne.V kategórii WC čističe si víťazstvo odniesla pena v spreji Domestos Power Foam od Unilever Slovensko, ktorá prináša pohodlnejšie a efektívnejšie čistenie toalety a vďaka špeciálne vyvinutej hlavici je možné sprej použiť hore nohami a penu nastriekať aj do ťažko dostupných miest toalety.Toaletný papier Harmony 4=8 Compact Roll, novinka od spoločnosti SHP Harmanec, dominovala v kategórii Toaletný papier. Štyri kompaktné rolky v sebe ukrývajú rovnaké množstvo papiera ako osem bežných – výsledkom je praktické balenie, ktoré šetrí nielen miesto v domácnosti, ale aj životné prostredie. Vďaka vyššej hustote je možné prepraviť viac papiera naraz, čím sa znižuje počet kamiónov na cestách a celková uhlíková stopa.Absolútnym víťazom sa stali Mini Horalky od spoločnosti I.D.C Holding. Získali výrazný náskok pred konkurenciou a oslovili až 79 % hlasujúcich. Novinka v menšom a praktickejšom balení presvedčila nielen chuťou, ale aj formátom, ktorý sa ideálne hodí na cesty, hory, do školy či do práce.Spomedzi víťazov jednotlivých kategórií vybrala svojho favorita aj odborná porota. Tá zasadala v zložení Martin Krajčovič, predseda, Slovenská aliancia moderného obchodu; Hana Nováková, predsedníčka predstavenstva a riaditeľka, OZV ENVI – PAK; Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ, Slovenské združenie pre značkové výrobky; Zuzana Holičková, výkonná tajomníčka, Zväz obchodu SR; Henrich Sikela, riaditeľ, Store Media; Tatiana Kapitánová, šéfredaktorka, časopis Tovar&Predaj; Andrej Kičura, riaditeľ, MNFORCE; Júlia Klukanová, Senior Consultant, Retail services, NielsenIQ a Gjurses Siderov, Head of Product, Mafra. Porotcovia za najinovatívnejší produkt označili Tesco Hummus snacky od spoločnosti TESCO STORES SR.Svojich víťazov vybrali aj čitatelia mediálnych partnerov programu. Tí hlasovali na portáloch svojich obľúbených médií a mediálny partner ocenil vybrané produkty reklamnou kampaňou. Najlepšie novinky si tak volili fanúšikovia Voľby spotrebiteľov na Facebooku a Instagrame, ako aj čitatelia internetových portálov Teraz.sk a Zlacnene.sk. Vybrané víťazné novinky ocenili aj partneri programu Growyo a Testuj.to. Niektorí víťazi si tak okrem prestížneho titulu odniesli aj bonusové reklamné kampane v celkovej hodnote 22 000 eur, ktoré im partneri venovali.Víťazstvo v programe Voľba spotrebiteľov je pre ocenené produkty akcelerátorom predaja. Pre takmer dve tretiny spotrebiteľov je logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka stimulom pre nákup daného výrobku. Až 70 % zákazníkov preferuje produkty ocenené v nezávislých testoch, akým je aj tento program, je druhým motívom k nákupu produktu hneď za odporučeniami známych. Navyše, až 87 % ľudí hovorí, že keď sa im nový produkt osvedčí, neváhajú naň prejsť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MNFORCE, ktorý realizovala v októbri 2024 na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov.Víťazi a nová kampaň „Palec hore pre rozumný nákup“ vstupujú do printu, rádia obchodného reťazca Tesco, outdooru a aj na podujatie Kongres Samoška. Víťazov programu čaká silná mediálna podpora naprieč viacerými kanálmi – od kampane v časopise Tovar&Predaj cez inzercie v mesačníkoch Moje zdravie a Moja psychológia až po prezentáciu na portáloch Teraz.sk a Woman.sk. Ocenenie Voľba spotrebiteľov nie je len prestížou, je aj silným nástrojom komunikácie. Svojím víťazstvom sa v minulosti radi pochválili aj samotní víťazi. Logo programu využili spoločnosti AC Marca Czech Republic, dm drogerie markt, Melitta ČR, Pinko, Coop Jednota Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Billa, Danone či Goral.Príloha č. 1: Zoznam víťazných produktov Stiahnúť súbor Príloha č. 2: Zoznam produktov ocenených mediálnymi partnermi Stiahnúť súbor