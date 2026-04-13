< sekcia Ekonomika
Peskov:Otázku, či Maďarsko potrebuje Družbu, treba poslať do Budapešti
Ruská ropa neprúdi prostredníctvom ropovodu Družba do ropných rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Otázky o tom, či Maďarsko a ďalšie krajiny v Európe budú potrebovať ropovod Družba, je vhodné presmerovať do Budapešti a ďalších európskych metropol, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Na to by ste sa mali opýtať Maďarska alebo kohokoľvek iného v Európe,“ odpovedal Peskov na príslušnú otázku počas pondelkovej tlačovej konferencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Ruská ropa neprúdi prostredníctvom ropovodu Družba do ropných rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Vláda Viktora Orbána v Maďarsku trvá na tom, že ropovod je funkčný a že Ukrajina odmieta obnoviť tranzit ropy čisto z politických dôvodov. Budapešť v rámci EÚ vetovala pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu a varovala, že zablokuje akékoľvek rozhodnutia Bruselu, ktoré by boli prospešné pre Ukrajinu. V tejto súvislosti Maďarsko odmietlo podpísať 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Vo voľbách v Maďarsku v nedeľu (12. 4.) presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Jej líder Péter Magyar vyhlásil, že bude pracovať na obnovení plného členstva Maďarska v EÚ a NATO. Víťazstvo otvorilo Magyarovi dvere k prevzatiu postu premiéra. Očakáva sa, že do funkcie bude zvolený na prvom zasadnutí Národného zhromaždenia, jednokomorového parlamentu krajiny, začiatkom mája.
