Počet osobných bankrotov v SR narástol o 30 %

Bratislava 10. júla (TASR) - Od januára do marca tohto roka zbankrotovalo 2038 dlžníkov. V druhom štvrťroku ich bolo v porovnaní s tým predchádzajúcim o 30 % viac, keď zbankrotovalo 2660 Slovákov. V prvých šiestich mesiacoch tohto roka zbankrotovalo 4698 ľudí. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií.



V júni vyhlásilo osobný bankrot 839 ľudí, oproti júnu 2022 s 862 osobnými bankrotmi ide o medziročný pokles o 2,67 %. V porovnaní s májom 2023, keď zbankrotovalo 1025 dlžníkov, ich v šiestom mesiaci bolo o 18,15 % menej.



"Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júni 2023 ich pripadalo na mužov 498 a na ženy 341. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži," priblížila spoločnosť CRIF SK. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobným bankrotom v júni boli medzi mužmi štyridsiatnici, ktorí predstavovali 31,53 %. Medzi ženami bankrotovali najčastejšie štyridsiatničky s podielom 31,25 %.



Zároveň zaznamenali aj 23 bankrotujúcich manželských párov a dva manželské páry, ktoré zbankrotovali aj s deťmi. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2023 zbankrotovalo 72.434 Slovákov. Najviac osobných bankrotov bolo v roku 2019, a to konkrétne 16.167.



Najviac osobných bankrotov, a to 172, vyhlásili občania v Nitrianskom kraji a najmenej v Žilinskom kraji, konkrétne 37. Počet osobných bankrotov vzrástol v medziročnom porovnaní najviac v Nitrianskom o 38,71 % a Košickom kraji o 33,96 %. Najvýraznejšie klesol počet osobných bankrotov v Žilinskom kraji o 45,59 %.