Podiel realitných fondov rastie, aktíva prekonali objem 2,5 mld. eur

Bratislava 7. júla (TASR) - Realitné fondy na Slovensku získavajú popularitu, ich podiel na celkových aktívach dosiahol 27 % a v objem aktív v prvom štvrťroku prekonal úroveň 2,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu o 14 %. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), na ktoré upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Výnosy realitných fondov sa na dlhodobom horizonte nachádzajú nad úrovňou inflácie. "Vojnová agresia na Ukrajine počas roka 2022 ovplyvnila vývoj na finančných trhoch. Výnosnosť väčšiny typov podielových fondov od začiatku roka 2022 do 31. marca 2023 poklesla. Realitné fondy však naďalej zhodnocovali, a to o 5,3 %," uviedla Sadovská.



Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. marcu zmiešané fondy s podielom 43,6 %. Nasledovali realitné fondy s podielom vo výške 27 % a akciové fondy na úrovni 17,4 %. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach vo výške 11,7 %.



Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov. Tie sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investuje sa do nich prostredníctvom správcovských spoločností. Podiely v rezidenčných nehnuteľnostiach, v administratívnych budovách, v nákupných centrách či v logistických a priemyselných parkoch kupujú investori prostredníctvom realitných fondov.



Investor musí mať kapitál a o správu nehnuteľnosti sa stará správcovská spoločnosť. "Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy tzv. investičného bytu," priblížila Sadovská.