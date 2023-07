Podnikanie v oblasti kryptoaktív bude drahšie, ale transparentnejšie

Bratislava 9. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) schválila komplexný regulačný rámec Markets in Crypto Assets (MiCA), ktorý má zvýšiť transparentnosť pri nakladaní s kryptoaktívami, pôsobiť proti vzniku ekonomických a spotrebiteľských škôd a podvodov a zjednotiť ich fungovanie v krajinách EÚ. Regulácia MiCA však prinesie tiež zvýšenie nákladov pre startupy poskytujúce služby v oblasti kryptoaktív. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax.



Na Slovensku doteraz mohli obchodníci so službami v oblasti krypto voľne podnikať. Po novom dostanú licenciu, až keď splnia viaceré podmienky. Spoločnostiam, ktoré podnikajú v tejto oblasti, sa teda zvýšia náklady.



"Ide pritom nielen o náklady spojené s finančným vykazovaním, účtovníctvom a poradenstvom. Firmy poskytujúce služby v oblasti krypta budú musieť spĺňať prudenciálne požiadavky, požiadavky na organizáciu a riadenie spoločnosti, ale zároveň budú musieť byť aj dostatočne transparentní voči verejnosti. Tieto náklady by však mohli a mali byť vyvážené výhodami prístupu k jednotnému trhu EÚ a vyššej dôveryhodnosti zo strany spotrebiteľov," uviedol daňový advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.



Poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív budú môcť pôsobiť v rámci celej EÚ. Nebudú pritom musieť mať samostatnú licenciu v každom členskom štáte. Ak získajú licenciu vo svojej krajine, budú môcť ponúkať služby na jednotnom európskom trhu.



"Zároveň regulácia umožňuje využívanie technológie DLT (technológia distribuovaných záznamov) pri vytváraní klasických finančných nástrojov, ako sú akcie alebo dlhopisy. Doposiaľ krajiny, ako je Slovensko, toto vôbec neumožňovali. Takže regulácia vo viacerých ohľadoch sprístupňuje DLT a blockchain širším masám podnikateľov a investorom v predvídateľnejšom móde," priblížil Varga.