Poslanci opätovne schválili novelu o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Návrh do parlamentu predložil nezaradený poslanec Tomáš Taraba.



Novelou sa zavedie právo Slovenského pozemkového fondu (SPF) odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.



SPF bude povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorý je pozemok určený. Nájomca bude povinný vždy ku koncu kalendárneho roka predložiť fondu čestné vyhlásenie s overeným podpisom nájomcu, že prenajatá pôda sa využíva s pravidlami uvedenými v nájomnej zmluve.



Prezidentka upozornila na to, že novela bola predložená ako poslanecký návrh, ktorý neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. V rámci druhého čítania bol navyše schválený rozsiahly pozmeňujúci návrh predložený tesne pred hlasovaním, ktorým sa zásadne zmenilo znenie schváleného zákona. Nedodržanie zákonom predpísaného procesu malo podľa hlavy štátu významný vplyv aj na vecné nedostatky zákona, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť jeho textu, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.