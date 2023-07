Prezidentka podpísala zákon o nájme štátnej nehnuteľnosti

Bratislava 10. júla (TASR) - Dlhodobý nájomca prebytočnej štátnej nehnuteľnosti si ju bude môcť prenajímať opakovane a prednostne bez nutnosti súťaže. Vyplýva to zo zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, ktorý v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Pôvodný návrh poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina), aby si dlhodobý nájomca mohol nehnuteľnosť patriacu štátu za určitých podmienok bez súťaže priamo odkúpiť, odmietli poslanci OĽANO. Poslankyňa Jana Majorová Garstková preto predložila pozmeňujúci návrh, aby nedošlo k trvalému prevodu prebytočného majetku štátu do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi, ale aby sa mu umožnilo uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy, a to najviac na 15 rokov. Snemovňa túto zmenu schválila.



"Účelom prijatia navrhovanej právnej úpravy je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vyrovnať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady," vysvetlil Karahuta.



Ide o takú nehnuteľnosť, ktorá sa využíva ako vysokohorská chata alebo útulňa s prípravou a predajom nápojov a jedla na priamu konzumáciu a poskytovaním služieb maloobchodného predaja. "Zároveň ďalšou podmienkou má byť skutočnosť, že v tejto nehnuteľnosti je na základe nájomnej zmluvy vytvorené informačné stredisko Tatranského národného parku," dodal predkladateľ návrhu.



Zákon bude účinný od 1. augusta tohto roka.