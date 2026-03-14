Prieskum: Takmer polovica malých firiem by už do podnikania nešla
Pre 81 % respondentov predstavujú najväčší problém ich podnikania vysoké náklady.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Takmer polovica malých podnikateľov by už do podnikania znovu nešla a každý piaty zvažuje presun do zahraničia. Najväčší pokles ziskov hlásia podnikatelia na východe Slovenska. Najväčšou prekážkou pre nich nie je konkurencia, ale vysoké náklady a nestabilita pravidiel. Vyplýva to z prieskumu ČSOB medzi svojimi klientmi - malými a strednými podnikateľmi z obchodu, služieb aj výroby.
„Aj keď výsledky prieskumu potvrdzujú záujem väčšiny respondentov naďalej podnikať, situáciu vnímajú citlivo. Pozitívny signál je, že až 82 % oslovených podnikateľov plánuje pokračovať vo svojej činnosti, či už bez výraznej zmeny, alebo s ambíciou rozšírenia svojho podnikania,“ priblížila hovorkyňa banky Zuzana Fečová.
Na druhej strane, každý ôsmy opýtaný podnikateľ alebo podnikateľka zažíva vážne obavy a neistotu. Takmer 13 % z nich plánuje svoje podnikanie ukončiť s odôvodnením narastajúcich nákladov, legislatívnych komplikácií či zmien v zákazníckom správaní. Okrem toho 23 % podnikateľov zvažuje presun svojho podnikania do zahraničia v horizonte troch rokov.
„Neistota je ešte výraznejšia, keď si uvedomíme, že 34 % oslovených podnikateľov zatiaľ nevie, aké rozhodnutie v budúcnosti prijme, zvažujú možnosti, sledujú vývoj a vyhodnocujú riziká. Celkovo tak viac ako polovica podnikateľov nemá istotu, že zostane podnikať výlučne na Slovensku,“ priblížila manažérka oddelenia riadenia MicroSME segmentu banky Dáša Polláková.
Ak by v súčasnosti stáli pred rozhodnutím začať podnikať, 56 % opýtaných by odpovedalo kladne, zatiaľ čo 44 % by sa do podnikania už nepustilo. „Je to dôkaz, že systémové faktory ako nestabilita legislatívy, rastúce náklady či neistota budúcnosti sa premietajú aj do osobného nastavenia a ochoty riskovať. Tento trend môže mať dlhodobý vplyv na inovatívnosť a životaschopnosť celého sektora malého podnikania,“ zhodnotil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Pre 81 % respondentov predstavujú najväčší problém ich podnikania vysoké náklady, 75 % podnikateľov trápia časté legislatívne zmeny a pre 32 % je to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Silná konkurencia je problémom pre 7 % oslovených.
Podľa prieskumu až 65 % firiem hlási pokles ziskov. Z toho 35 % zaznamenalo mierny pokles, zatiaľ čo 31 % pocítilo výrazný prepad, a to najmä v Košickom (47 %) a Prešovskom kraji (35 %). Naopak, nárast výnosov a zlepšenie situácie zaznamenalo len 11 % malých firiem. Väčšina podnikateľov vníma pokles počtu zákazníkov a priemernej hodnoty objednávky. Zákazníci sú pri svojich výdavkoch opatrnejší, viac šetria a porovnávajú ceny produktov či služieb.
„To znamená, že problém súčasnej situácie spočíva hlavne v zmene ich nákupného správania a rastúcej citlivosti na cenu. Firmy čelia nielen znižujúcim sa tržbám kvôli úbytku zákazníkov, ale aj tlaku na nižšie marže, spôsobenému opatrnosťou a úspornosťou slovenských spotrebiteľov. Túto situáciu ešte zhoršujú náročné podmienky v oblasti nákladov a legislatívy, ktoré podnikateľov najviac trápia. Slovenský trh je dnes charakteristický opatrnou a cenovo veľmi citlivou spotrebou, čo firmám sťažuje udržanie ziskovosti a stabilného rastu,“ vysvetlil Gábriš.
„Aj keď výsledky prieskumu potvrdzujú záujem väčšiny respondentov naďalej podnikať, situáciu vnímajú citlivo. Pozitívny signál je, že až 82 % oslovených podnikateľov plánuje pokračovať vo svojej činnosti, či už bez výraznej zmeny, alebo s ambíciou rozšírenia svojho podnikania,“ priblížila hovorkyňa banky Zuzana Fečová.
Na druhej strane, každý ôsmy opýtaný podnikateľ alebo podnikateľka zažíva vážne obavy a neistotu. Takmer 13 % z nich plánuje svoje podnikanie ukončiť s odôvodnením narastajúcich nákladov, legislatívnych komplikácií či zmien v zákazníckom správaní. Okrem toho 23 % podnikateľov zvažuje presun svojho podnikania do zahraničia v horizonte troch rokov.
„Neistota je ešte výraznejšia, keď si uvedomíme, že 34 % oslovených podnikateľov zatiaľ nevie, aké rozhodnutie v budúcnosti prijme, zvažujú možnosti, sledujú vývoj a vyhodnocujú riziká. Celkovo tak viac ako polovica podnikateľov nemá istotu, že zostane podnikať výlučne na Slovensku,“ priblížila manažérka oddelenia riadenia MicroSME segmentu banky Dáša Polláková.
Ak by v súčasnosti stáli pred rozhodnutím začať podnikať, 56 % opýtaných by odpovedalo kladne, zatiaľ čo 44 % by sa do podnikania už nepustilo. „Je to dôkaz, že systémové faktory ako nestabilita legislatívy, rastúce náklady či neistota budúcnosti sa premietajú aj do osobného nastavenia a ochoty riskovať. Tento trend môže mať dlhodobý vplyv na inovatívnosť a životaschopnosť celého sektora malého podnikania,“ zhodnotil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Pre 81 % respondentov predstavujú najväčší problém ich podnikania vysoké náklady, 75 % podnikateľov trápia časté legislatívne zmeny a pre 32 % je to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Silná konkurencia je problémom pre 7 % oslovených.
Podľa prieskumu až 65 % firiem hlási pokles ziskov. Z toho 35 % zaznamenalo mierny pokles, zatiaľ čo 31 % pocítilo výrazný prepad, a to najmä v Košickom (47 %) a Prešovskom kraji (35 %). Naopak, nárast výnosov a zlepšenie situácie zaznamenalo len 11 % malých firiem. Väčšina podnikateľov vníma pokles počtu zákazníkov a priemernej hodnoty objednávky. Zákazníci sú pri svojich výdavkoch opatrnejší, viac šetria a porovnávajú ceny produktov či služieb.
„To znamená, že problém súčasnej situácie spočíva hlavne v zmene ich nákupného správania a rastúcej citlivosti na cenu. Firmy čelia nielen znižujúcim sa tržbám kvôli úbytku zákazníkov, ale aj tlaku na nižšie marže, spôsobenému opatrnosťou a úspornosťou slovenských spotrebiteľov. Túto situáciu ešte zhoršujú náročné podmienky v oblasti nákladov a legislatívy, ktoré podnikateľov najviac trápia. Slovenský trh je dnes charakteristický opatrnou a cenovo veľmi citlivou spotrebou, čo firmám sťažuje udržanie ziskovosti a stabilného rastu,“ vysvetlil Gábriš.