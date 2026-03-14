Príjmové rozdiely medzi východom a západom Nemecka stále pretrvávajú
Časť nerovnováh podľa štatistického úradu vysvetľujú napríklad príjmy z úrokov alebo nájmov, ktorú sa vo východných spolkových krajinách vyskytujú menej často.
Autor TASR
Berlín 14. marca (TASR) - Viac ako tri desaťročia po zjednotení Nemecka sa v minulom roku opäť mierne zvýšil rozdiel v príjmoch medzi východom a západom. Čistý mediánový príjem domácností na západe dosiahol 39.598 eur ročne, na východe to bolo 33.764 eur. Rozdiel predstavoval 5834 eur, čo je o 540 eur viac ako v roku 2024, oznámil nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V roku 2022 nastúpil mierne pozitívny trend. V percentuálnom vyjadrení sa rozdiel v čistých mediánových príjmoch domácností na západe a východe znížil z úrovne 16,2 % na 14,7 % v roku 2025. Rozdiel bol najnižší v roku 2024, keď dosiahol 13,9 %. Časť nerovnováh podľa štatistického úradu vysvetľujú napríklad príjmy z úrokov alebo nájmov, ktorú sa vo východných spolkových krajinách vyskytujú menej často. Odborníci poukazujú aj na to, že nájmy a celkové životné náklady sú v niektorých východonemeckých regiónoch nižšie ako v západonemeckých.
Ľavicová opozičná strana BSW, ktorá si vyžiadala čísla od štatistického úradu, kritizovala rozdiely v príjmoch a spojila ich s vyššou nezamestnanosťou na východe. „Ak majú východonemecké domácnosti v priemere k dispozícii o takmer 6000 eur ročne menej, potom je to 36 rokov po zjednotení neprijateľný rozdiel,“ uviedla šéfka strany Sahra Wagenknechtová.
