Prípravné práce na dočasnom premostení v Seredi napredujú

Sereď 18. júla (TASR) - Radnica v Seredi už má k dispozícii projektovú dokumentáciu na dočasné premostenie dvoch od seba oddelených častí mesta z dôvodu uzavretého železničného mosta. Ťažkú mostnú konštrukciu bude možné uložiť na mostné teleso po tom, ako Slovenská správa ciest (SSC) zabezpečí jeho podopretie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



Primátor Serede Ondrej Kurbel uviedol, že SSC už vybrala realizátora podopretia mosta. "Zverejnila zmluvu so zhotoviteľom, práce podľa nej začnú realizovať začiatkom augusta, čo dáva predpoklad, že by mohli byť ukončené ešte počas letných prázdnin," doplnil. Následne príde na rad uloženie konštrukcie. Projektovú dokumentáciu zabezpečila samospráva na vlastné náklady v snahe urýchliť proces. Slahučková vysvetlila, že ak by most bol iba podopretý, prechod by bol možný len pre chodcov. Ak sa zrealizuje projekt premostenia konštrukciou, uvoľní sa v obmedzenom režime aj pre automobilovú dopravu. "Premostenie umožní jednosmernú dopravu, ktorá bude regulovaná svetelnou signalizáciou. Vďaka nej budeme môcť vrátiť na most strategicky dôležité záchranné zložky," zdôraznil primátor.



Spolu so žiadosťou o súhlasné stanovisko mesto zašle dokumentáciu SSC. Mesto v týchto dňoch očakáva aj odpoveď z Ministerstva obrany SR, ktoré požiadalo o súčinnosť pri výstavbe dočasného premostenia. Súbežne prebiehajú práce aj na získanie stavebného povolenia zo strany SSC na komplexnú prestavbu. Začiatok stavebných prác predpokladá na prvý štvrťrok 2024. Železničný most je pre dopravu i peších pre havarijný stav uzavretý od 11. mája.