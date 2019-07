PS navrhuje zakotviť do legislatívy sabatikal v dĺžke 6 až 12 mesiacov

Človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku.

Bratislava 31. júla (TASR) – Zakotviť tzv. sabatikal v dĺžke šiestich až 12 mesiacov, pauzu od každodenného stereotypu do legislatívy navrhuje mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Je to spôsob predchádzania pracovnému vyhoreniu. Povedal to v stredu odborník hnutia na sociálne témy Michal Páleník. Má to byť voľno, počas ktorého sa môže zamestnanec sústrediť na dlhodobé veci, pracovať na osobnom raste, absolvovať stáže, zvýšiť si kvalifikáciu.



„Návrh je, aby človek, ktorý bol posledných 10 rokov poistený v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni (SP), sa bude môcť dohodnúť so zamestnávateľom na sabatikale v dĺžke 6 až 12 mesiacov. Počas neho by zo SP poberal dávku asi 70 % čistej mzdy, teda 50 % vymeriavacieho základu,“ informovalo PS. Z legislatívneho pohľadu sa bude takýto človek pohybovať medzi evidovaným uchádzačom o zamestnanie a osobou na materskej s tým, že do dôchodku pôjde o dĺžku sabatikalu neskôr.



Podľa neho bude mať sabatikal neutrálny vplyv na verejné financie, nie ako dôchodkový strop. Človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku. Plnohodnotný sabatikal je v súčasnosti vymoženosťou niekoľkých veľkých zamestnávateľov, ktorých je však málo. Dávajú ho tým pracovníkom, ktorí si kariéru zviazali s konkrétnym zamestnávateľom.