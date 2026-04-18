Rating potvrdila Slovensku aj kanadská agentúra DBRS
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku doterajší rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom. Informovalo tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR. Pripomenulo, že toto hodnotenie prichádza v čase nestabilného globálneho vývoja. Pred dvoma týždňami potvrdila SR rating A+ so stabilným výhľadom aj japonská agentúra JCR.
„Stabilný trend ratingu Slovenska odráža názor spoločnosti Morningstar DBRS, že pevné makroekonomické ukazovatele krajiny a úsilie o fiškálnu konsolidáciu vyvažujú výzvy v krátkodobom hospodárskom výhľade a pretrvávajúce fiškálne tlaky,“ uviedla vo svojej správe agentúra.
Slovensko si podľa analytikov DBRS udrží v tomto roku síce mierny, ale stabilný hospodársky rast na úrovni približne 0,6 %, a to najmä v dôsledku vplyvov externého prostredia. Očakávajú, že situácia sa postupne zlepší, pričom rast by sa mal v ďalších rokoch postupne približovať k úrovni okolo 2 %. Agentúra sa odvoláva aj na prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý predpokladá rast SR v roku 2027 o 1,7 % a v roku 2028 o 2,6 %.
DBRS zároveň očakáva, že zvýšený prílev transferov z Európskej únie (EÚ) v blízkej budúcnosti podporí investície, kým účinky očakávaného nemeckého fiškálneho stimulu a rozšírených výrobných kapacít v slovenskom automobilovom sektore by mohli v nasledujúcich rokoch podporiť hospodársky rast. Okrem toho by postupné posilňovanie reálnych miezd mohlo od budúceho roka podporiť spotrebu domácností, predpokladá agentúra.
„Som rád, že po agentúre JCR nám potvrdila rating aj ďalšia agentúra Morningstar DBRS. Vzhľadom na to, že stále musíme ozdravovať verejné financie po bývalej vláde, ktorá nám ich zanechala v najhoršom stave v celej EÚ, a do toho zápasíme s extrémnym ekonomickým protivetrom, ktorý nevieme ovplyvniť - v podobe energetickej krízy, straty konkurencieschopnosti EÚ a problémov našich najväčších obchodných partnerov - tento výsledok ratingu považujem za dobrú správu,“ reagoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
