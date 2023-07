RRZ: Predĺžený rodičovský príspevok bráni motivácii vrátiť sa do práce

Bratislava 28. júla (TASR) - Nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku majú rodičia detí do troch rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy. Opatrenie platí od 30. mája tohto roka. Predĺženie poberania rodičovského príspevku znižuje motiváciu rodičov a to najmä matiek, aby sa vrátili na trh práce. Vo svojom blogu na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Demotivačný charakter sa môže prejaviť najmä v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti, kde rodičia s nízkou kvalifikáciou, so mzdou blízko minimálnej mzdy, nebudú mať dostatočnú motiváciu vrátiť sa na trh práce," uviedla RRZ.



RRZ upozornila aj na to, že presné číslo neprijatých detí štát nepozná, pri pohľade na vekovú štruktúru detí v škôlkach však RRZ odhaduje, že chýba asi 8000 miest. Najviac žiadostiam o prijatie nevyhoveli v Bratislavskom kraji. Približne tretina neprijatých detí však má súrodenca mladšieho než tri roky, takže ich rodičia na príspevok ani nemali nárok. Nárok na rodičovský príspevok totiž vzniká v rodine len raz. Ak má potenciálny škôlkar mladšieho súrodenca, na ktorého je vyplácaný rodičovský príspevok alebo materské, ďalší nárok na príspevok už rodičom nevznikne.



RRZ simulovala celkové výdavky zavedenia predĺženého rodičovského príspevku a jeho vplyv na disponibilné príjmy rodín s deťmi. "Podľa nášho odhadu sa výdavky štátneho rozpočtu zvýšia o približne 40 miliónov eur ročne. Najviac sa priemerné disponibilné príjmy zvýšia rodinám v dvoch najvyšších príjmových kategóriách. Dôvodom je, že najviac miest v škôlkach chýba práve v Bratislavskom kraji, v ktorom sú najvyššie príjmy rodín," uvádza sa v blogu.



Vhodnejším nástrojom, ako predĺženie možnosti poberať rodičovský príspevok, by podľa RRZ bola úprava výšky a podmienok poskytovania už existujúceho príspevku na starostlivosť o dieťa. Výška príspevku je najviac 280 eur mesačne.



"Výška príspevku nebola od roku 2016 upravená a už dva roky je nižšia než rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa nie je poskytovaný plošne a najmä je viazaný na skutočné úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa. Pri zodpovedajúcej maximálnej výške by teda dokázal reagovať aj na rôzne náklady súkromných škôlok podľa regiónov," uviedla RRZ.