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Sporenie na dôchodok pre začiatočníkov
Kde začať, ak si chcete vytvoriť vlastnú finančnú rezervu na starobu.
Autor OTS
Bratislava 14. júla (OTS) - Myslieť na dôchodok v dvadsiatke alebo tridsiatke môže pôsobiť zbytočne skoro. V skutočnosti je to práve obdobie, keď stačí začať aj s menšími sumami. Pri dôchodku totiž nerozhoduje iba to, koľko si odkladáte, ale najmä ako dlho necháte peniaze pracovať.
Štátny dôchodok bude pre väčšinu ľudí základom príjmu v starobe, no nemusí stačiť na udržanie životného štandardu, na ktorý boli zvyknutí počas pracovného života. Aj na dôchodku zostávajú výdavky na bývanie, energie, potraviny, lieky, zdravotnú starostlivosť či dopravu. Vlastná finančná rezerva preto nie je luxus, ale spôsob, ako si v starobe vytvoriť väčšiu slobodu.
Prvý krok nie je výber konkrétneho produktu, ale odpoveď na jednoduchú otázku: čo má vaše sporenie na dôchodok pokryť?
Pre niekoho môže byť cieľom vytvoriť si rezervu 30 000 eur ako doplnok k štátnemu dôchodku. Iný človek môže cieliť na 100 000 eur a viac, ak si chce zachovať vyšší životný štandard, cestovať alebo mať peniaze na lepšiu zdravotnú starostlivosť.
Nemusíte poznať presnú sumu hneď na začiatku. Dôležité je mať aspoň orientačný cieľ a začať pravidelne. Aj 30 alebo 50 eur mesačne má väčší zmysel ako čakať na obdobie, keď si budete môcť odkladať „poriadnu sumu“.
Mnohí ľudia si sporenie predstavujú ako peniaze odložené na bežnom alebo sporiacom účte. Takéto riešenie má svoje miesto, ale najmä pri krátkodobých cieľoch. Hodí sa na finančnú rezervu, nečakané výdavky, opravu auta alebo výpadok príjmu.
Dôchodok je však cieľ na desiatky rokov. Ak máte pred sebou 20, 30 alebo 40 rokov, peniaze by nemali len ležať na účte. Pri dlhom horizonte dáva väčší zmysel pravidelné investovanie, napríklad cez diverzifikované portfólio zložené z fondov alebo ETF nastavené podľa veku, cieľa a ochoty znášať výkyvy. Pri niektorých typoch investícií, napríklad pri ETF obchodovaných na burze, môžu byť výnosy po splnení ročného časového testu oslobodené od dane.
Rozdiel je jednoduchý: krátkodobá rezerva má byť bezpečná a dostupná. Dôchodková rezerva má mať čas rásť.
Zdroj: magnific.com
Univerzálna suma neexistuje. Závisí od veku, príjmu, výdavkov a cieľa. Pre začiatočníka je však praktickejšie rozmýšľať najmä v percentách z príjmu, nie v jednej pevnej sume, ktorá nemusí sedieť každému.
Ako orientačný štart môže slúžiť 5 až 10 % z čistej mzdy. Ak je to pre vás veľa, začnite aj s nižším percentom a sumu postupne zvyšujte. Dôležité je nastaviť si taký mesačný vklad, ktorý zvládnete posielať pravidelne bez toho, aby ste ho po pár týždňoch museli rušiť.
Pri neskoršom začiatku treba počítať s tým, že rovnaký cieľ si môže vyžadovať vyšší mesačný vklad. Inú východiskovú pozíciu má človek, ktorý začne v tridsiatke, a inú ten, kto začne pár rokov pred dôchodkom.
Najdôležitejšia je pravidelnosť. Lepšie je investovať menšiu sumu každý mesiac než raz ročne poslať vyšší vklad a ďalší rok na dôchodok zabudnúť.
Pri dôchodkovej rezerve dáva najväčší zmysel riešenie určené na dlhodobé investovanie. Pre začiatočníka môže byť praktické najmä automatické mesačné investovanie do diverzifikovaného portfólia, ktoré je nastavené podľa veku, cieľa a času zostávajúceho do dôchodku.
V praxi to znamená, že si nastavíte mesačný vklad, ktorý odchádza hneď po výplate, a peniaze sa rozkladajú medzi viacero typov investícií. Nemusíte tak sami vyberať jednotlivé akcie ani riešiť, kedy je „správny čas“ investovať.
Mladší človek s horizontom 30 alebo 40 rokov si môže dovoliť dynamickejšie nastavenie, pretože má viac času prekonať výkyvy na trhoch. Naopak, človek bližšie k dôchodku by mal postupne znižovať riziko a väčšiu časť peňazí presúvať do konzervatívnejších nástrojov.
Ak neviete, kde začať, praktické môže byť riešenie, ktoré vám umožní nastaviť si sporenie na dôchodok automaticky a podľa vášho investičného horizontu. Dôležité je najmä to, aby ste peniaze posielali pravidelne a nechali ich pracovať dostatočne dlho.
Najväčší problém pri sporení nie je nízka prvá suma, ale čakanie. Mnohí ľudia si hovoria, že začnú, keď budú zarábať viac, doplatia hypotéku, vyrastú deti alebo sa upokojí situácia. Lenže pri sporení na dôchodok je čas jeden z najdôležitejších faktorov.
Kto začne skôr, môže si dovoliť nižšie mesačné vklady. Kto začne neskôr, musí rovnaký cieľ doháňať vyššími sumami. Preto má zmysel začať aj vtedy, keď si zatiaľ viete odkladať len menšiu čiastku.
Pri peniazoch na dôchodok je prirodzené chcieť istotu, no ak ich necháte celé roky iba na bežnom alebo sporiacom účte, ich hodnota môže postupne klesať. Dôvodom je inflácia. Ak máte na účte 10 000 eur a ceny za desať rokov výrazne narastú, za rovnakú sumu si v budúcnosti kúpite menej než dnes.
Pri horizonte desiatok rokov preto býva príliš opatrné riešenie nevýhodné. Peniaze určené na dôchodok majú dostatok času prekonať aj slabšie obdobia na trhoch, preto môže dávať zmysel investovať ich do portfólia s vyšším podielom akcií. Tie síce krátkodobo kolíšu, no pri dlhom horizonte majú väčší potenciál zhodnotenia než hotovosť alebo veľmi konzervatívne produkty.
Ďalšou častou chybou je panika pri poklesoch. Ak investujete na dôchodok, nepozeráte sa na výsledok o tri mesiace, ale na výsledok o desaťročia. Trhy môžu kolísať, no pri dlhodobom investovaní je dôležité držať sa plánu.
Predčasný výber pri poklese môže z dočasnej straty urobiť skutočnú stratu. Aj preto je dobré mať krátkodobú rezervu oddelenú od peňazí na dôchodok, aby ste na dlhodobé investície nemuseli siahať pri každom nečakanom výdavku.
Ak neviete, kde začať, postup môže byť jednoduchý:
1. Vytvorte si krátkodobú rezervu aspoň na niekoľko mesiacov výdavkov.
2. Určite si orientačný dôchodkový cieľ.
3. Nastavte si mesačnú sumu, ktorú zvládnete posielať pravidelne.
4. Vyberte si dlhodobé investičné riešenie podľa veku a horizontu.
5. Peniaze posielajte automaticky po výplate.
6. Plán kontrolujte raz za čas, nie každý týždeň.
Sporenie na dôchodok nemusí začať veľkou sumou. Dôležité je začať včas, pravidelne a s riešením, ktoré zodpovedá dlhému horizontu. Aj malý mesačný vklad môže byť prvým krokom k tomu, aby ste sa v starobe nemuseli spoliehať iba na štát.
Štátny dôchodok bude pre väčšinu ľudí základom príjmu v starobe, no nemusí stačiť na udržanie životného štandardu, na ktorý boli zvyknutí počas pracovného života. Aj na dôchodku zostávajú výdavky na bývanie, energie, potraviny, lieky, zdravotnú starostlivosť či dopravu. Vlastná finančná rezerva preto nie je luxus, ale spôsob, ako si v starobe vytvoriť väčšiu slobodu.
Sporenie na dôchodok: začnite tým, že si určíte cieľ
Prvý krok nie je výber konkrétneho produktu, ale odpoveď na jednoduchú otázku: čo má vaše sporenie na dôchodok pokryť?
Pre niekoho môže byť cieľom vytvoriť si rezervu 30 000 eur ako doplnok k štátnemu dôchodku. Iný človek môže cieliť na 100 000 eur a viac, ak si chce zachovať vyšší životný štandard, cestovať alebo mať peniaze na lepšiu zdravotnú starostlivosť.
Nemusíte poznať presnú sumu hneď na začiatku. Dôležité je mať aspoň orientačný cieľ a začať pravidelne. Aj 30 alebo 50 eur mesačne má väčší zmysel ako čakať na obdobie, keď si budete môcť odkladať „poriadnu sumu“.
Krátkodobé sporenie nie je to isté ako dôchodková rezerva
Mnohí ľudia si sporenie predstavujú ako peniaze odložené na bežnom alebo sporiacom účte. Takéto riešenie má svoje miesto, ale najmä pri krátkodobých cieľoch. Hodí sa na finančnú rezervu, nečakané výdavky, opravu auta alebo výpadok príjmu.
Dôchodok je však cieľ na desiatky rokov. Ak máte pred sebou 20, 30 alebo 40 rokov, peniaze by nemali len ležať na účte. Pri dlhom horizonte dáva väčší zmysel pravidelné investovanie, napríklad cez diverzifikované portfólio zložené z fondov alebo ETF nastavené podľa veku, cieľa a ochoty znášať výkyvy. Pri niektorých typoch investícií, napríklad pri ETF obchodovaných na burze, môžu byť výnosy po splnení ročného časového testu oslobodené od dane.
Rozdiel je jednoduchý: krátkodobá rezerva má byť bezpečná a dostupná. Dôchodková rezerva má mať čas rásť.
Koľko si odkladať mesačne?
Zdroj: magnific.com
Univerzálna suma neexistuje. Závisí od veku, príjmu, výdavkov a cieľa. Pre začiatočníka je však praktickejšie rozmýšľať najmä v percentách z príjmu, nie v jednej pevnej sume, ktorá nemusí sedieť každému.
Ako orientačný štart môže slúžiť 5 až 10 % z čistej mzdy. Ak je to pre vás veľa, začnite aj s nižším percentom a sumu postupne zvyšujte. Dôležité je nastaviť si taký mesačný vklad, ktorý zvládnete posielať pravidelne bez toho, aby ste ho po pár týždňoch museli rušiť.
Pri neskoršom začiatku treba počítať s tým, že rovnaký cieľ si môže vyžadovať vyšší mesačný vklad. Inú východiskovú pozíciu má človek, ktorý začne v tridsiatke, a inú ten, kto začne pár rokov pred dôchodkom.
Najdôležitejšia je pravidelnosť. Lepšie je investovať menšiu sumu každý mesiac než raz ročne poslať vyšší vklad a ďalší rok na dôchodok zabudnúť.
Kam peniaze posielať?
Pri dôchodkovej rezerve dáva najväčší zmysel riešenie určené na dlhodobé investovanie. Pre začiatočníka môže byť praktické najmä automatické mesačné investovanie do diverzifikovaného portfólia, ktoré je nastavené podľa veku, cieľa a času zostávajúceho do dôchodku.
V praxi to znamená, že si nastavíte mesačný vklad, ktorý odchádza hneď po výplate, a peniaze sa rozkladajú medzi viacero typov investícií. Nemusíte tak sami vyberať jednotlivé akcie ani riešiť, kedy je „správny čas“ investovať.
Mladší človek s horizontom 30 alebo 40 rokov si môže dovoliť dynamickejšie nastavenie, pretože má viac času prekonať výkyvy na trhoch. Naopak, človek bližšie k dôchodku by mal postupne znižovať riziko a väčšiu časť peňazí presúvať do konzervatívnejších nástrojov.
Ak neviete, kde začať, praktické môže byť riešenie, ktoré vám umožní nastaviť si sporenie na dôchodok automaticky a podľa vášho investičného horizontu. Dôležité je najmä to, aby ste peniaze posielali pravidelne a nechali ich pracovať dostatočne dlho.
Najčastejšia chyba
Najväčší problém pri sporení nie je nízka prvá suma, ale čakanie. Mnohí ľudia si hovoria, že začnú, keď budú zarábať viac, doplatia hypotéku, vyrastú deti alebo sa upokojí situácia. Lenže pri sporení na dôchodok je čas jeden z najdôležitejších faktorov.
Kto začne skôr, môže si dovoliť nižšie mesačné vklady. Kto začne neskôr, musí rovnaký cieľ doháňať vyššími sumami. Preto má zmysel začať aj vtedy, keď si zatiaľ viete odkladať len menšiu čiastku.
Príliš konzervatívny prístup môže byť problém
Pri peniazoch na dôchodok je prirodzené chcieť istotu, no ak ich necháte celé roky iba na bežnom alebo sporiacom účte, ich hodnota môže postupne klesať. Dôvodom je inflácia. Ak máte na účte 10 000 eur a ceny za desať rokov výrazne narastú, za rovnakú sumu si v budúcnosti kúpite menej než dnes.
Pri horizonte desiatok rokov preto býva príliš opatrné riešenie nevýhodné. Peniaze určené na dôchodok majú dostatok času prekonať aj slabšie obdobia na trhoch, preto môže dávať zmysel investovať ich do portfólia s vyšším podielom akcií. Tie síce krátkodobo kolíšu, no pri dlhom horizonte majú väčší potenciál zhodnotenia než hotovosť alebo veľmi konzervatívne produkty.
Nevyberajte peniaze pri prvých výkyvoch
Ďalšou častou chybou je panika pri poklesoch. Ak investujete na dôchodok, nepozeráte sa na výsledok o tri mesiace, ale na výsledok o desaťročia. Trhy môžu kolísať, no pri dlhodobom investovaní je dôležité držať sa plánu.
Predčasný výber pri poklese môže z dočasnej straty urobiť skutočnú stratu. Aj preto je dobré mať krátkodobú rezervu oddelenú od peňazí na dôchodok, aby ste na dlhodobé investície nemuseli siahať pri každom nečakanom výdavku.
Jednoduchý návod, ako začať
Ak neviete, kde začať, postup môže byť jednoduchý:
1. Vytvorte si krátkodobú rezervu aspoň na niekoľko mesiacov výdavkov.
2. Určite si orientačný dôchodkový cieľ.
3. Nastavte si mesačnú sumu, ktorú zvládnete posielať pravidelne.
4. Vyberte si dlhodobé investičné riešenie podľa veku a horizontu.
5. Peniaze posielajte automaticky po výplate.
6. Plán kontrolujte raz za čas, nie každý týždeň.
Sporenie na dôchodok nemusí začať veľkou sumou. Dôležité je začať včas, pravidelne a s riešením, ktoré zodpovedá dlhému horizontu. Aj malý mesačný vklad môže byť prvým krokom k tomu, aby ste sa v starobe nemuseli spoliehať iba na štát.
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