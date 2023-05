Spotrebitelia dôverujú produktom s nezávislým ocenením

Bratislava 19. mája (OTS) - Snáď neexistuje pre výrobcu väčšie zadosťučinenie ako to, že spotrebitelia ocenia jeho snahu priniesť na trh inovatívny produkt. Práve hlas zákazníkov je najdôležitejší pri nezávislom ocenení Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka. O titul v aktuálnom 12. ročníku prestížneho marketingového programu bojovalo viac ako 140 nových či vylepšených výrobkov v 45 kategóriách. Mená víťazov zazneli počas galavečera 18. mája v bratislavskom hoteli Doubletree by Hilton. Podujatím sprevádzal známy herec Juraj Bača a o zábavu sa starali saxofonistka Saxana Sapietová a kapela Neon Fever. Galavečer pokračoval networkingovou párty Retail Business Mixer, v rámci ktorej mohli návštevníci nadviazať kontakty s vyše 120 VIP osobnosťami slovenského obchodu a marketingu.Až dve tretiny spotrebiteľov majú väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. Takmer 40 % zákazníkov priznáva, že radi skúšajú novinky. Ak sú navyše označené ako najlepšie novinky roka, u 64 % kupujúcich to zvýši pravdepodobnosť, že si takéto produkty vložia do košíka. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MNForce na vzorke tisíc respondentov, ktorý sa uskutočnil v závere minulého roka. Titul Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka preto zohráva významnú úlohu v nákupnom rozhodovaní spotrebiteľov. Pre výrobcov zas znamená ocenenie ich snahy a prináša vyšší predaj.uvádza, ktorý organizuje spoločnosťVoľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka prišla tento rok so zásadnou zmenou, ktorá zaručuje, že v každej oceňovanej kategórii majú zastúpenie tie najsilnejšie novinky. Kým po minulé roky bola registrácia noviniek do prieskumu spoplatnená, tentoraz mohli výrobcovia a distribútori svoje inovatívne produkty prihlásiť zadarmo. O priazeň spotrebiteľov bojovali bok po boku malí i veľkí producenti v 34 potravinových a 11 nepotravinových kategóriách. Základom pre udelenie ocenenia boli výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry NIQ. Novinky uvedené na trh od januára 2022 do apríla 2023 hodnotila prostredníctvom online dotazníka reprezentatívna vzorka 2 000 spotrebiteľov.Marketingový program ocenil tie najlepšie novinky nielen v tradičných kategóriách, ale aj takých, ktoré zodpovedajú súčasným trendom v stravovaní a životnom štýle. Medzi ne patria napríklad kategórie Vegánske zmrzliny, Rastlinné nápoje a dezerty, Rastlinné nátierky či Bezdymové tabakové výrobky. Absolútnym víťazom marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2023 sa stal Pribináčik Tyčinka s tvarohom od spoločnosti Savencia Fromage & Dairy SK a vďaka oceneniu získal reklamnú kampaň v in-store rádiu obchodného reťazca Tesco v hodnote 5 000 EUR od mediálneho partnera Store Media.Výrobky, ktoré zvíťazili v jednotlivých kategóriách, si prezrela aj odborná porota, ktorá zasadla v zložení Eva Sámelová, Research and Development Specialist spoločnosti Chemosvit Fólie, Marian Milec, projektový manažér Jem pre Zem, Hana Nováková, riaditeľka organizácie ENVI-PAK, Mária Tarišková, riaditeľka Úseku obchodu a marketingu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Henrich Sikela, riaditeľ spoločnosti Store Media, Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Tatiana Kapitánová z časopisu Tovar&Predaj, Pavol Zajac, Client Business Partner spoločnosti NIQ a Soňa Ďurčová, mediátorka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Členov poroty najviac zaujal primárne z dôvodu praktickosti a celkového ekologického spracovania produkt Denkmit Tuhý prostriedok na umývanie riadu 2v1 s Aloe vera od dm drogerie markt. Víťaz poroty získava celostránkovú inzerciu v odbornom časopise Tovar&Predaj.Sprievodné hlasovanie o Najlepšiu novinku prebiehalo aj online, kde víťazov vybrali čitatelia portálov mediálnych partnerov a víťazné produkty ocenili marketingovou kampaňou. Čitatelia portálu Teraz.sk si zvolili Magnesiu Plus, ktorá vyhráva reklamnú kampaň na tomto portáli. Fanúšikov facebookovej stránky Voľba spotrebiteľov najviac presvedčila novinka Koliba Mozzarella, ktorá získava reklamnú kampaň na Tovarapredaj.sk Počnúc galavečerom ocenené výrobky čaká bohatá marketingová podpora v podobe outdoorovej kampane na bilbordoch a MHD nosičoch po celom Slovensku. Ale taktiež rozsiahle B2C a B2B kampane v časopisoch Tovar&Predaj, tituloch vydavateľstva MafraSlovakia, ako sú Stratégie, Téma a Naša záhrada, či v in-store rádiu siete Tesco. Organizátor bude víťazov prezentovať aj na kongrese Samoška v Košiciach či počas odovzdávania cien Dôveryhodné značky. O najlepších novinkách sa spotrebitelia dozvedia aj v rámci spotrebiteľských súťaží a vďaka PR podpore na rôznych internetových portáloch a na sociálnych sieťach, kde budú do konca roka 2023 pribiehať spotrebiteľské súťaže o víťazné novinky. Víťazstvom v marketingovom programe sa radi prezentujú aj samotní výrobcovia a distribútori noviniek. 