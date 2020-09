SPPK: Pozemkové úpravy treba aj na zachovávanie životného prostredia

Bratislava 15. septembra (TASR) - Pozemkové úpravy sú potrebné aj na zachovávanie životného prostredia. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej poľnohospodárskej komory (SPPK) Emil Macho.



"Všetky tie apely, ktoré má na nás poľnohospodárov pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO), ako sú rybníky, remízky, tzv. vľúdne lány či menšie parcely, majú obrovský súvis s pozemkovými reformami a s pozemkovými úpravami. Pokiaľ nás teda verejne vyzýva pán minister, aby sme robili tieto ciele, potrebujeme, aby si túto tému osvojil, a potrebujeme ju pretlačiť," spresnil Macho.



"Myslíme si, že pozemková reforma by mala byť jednou z priorít vlády, lebo všetky opatrenia na revitalizáciu a využívanie krajiny, opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien, ekosystémové služby a ďalšie činnosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov je možné vykonávať len na majetkovo usporiadaných pozemkoch," zdôraznil predseda SPPK.



Podľa Mičovského poľnohospodárski prvovýrobcovia by mali pestovať úrodu na poliach, ktoré budú pôsobiť vľúdnejšie, budú fragmentovanejšie a rozdelené na viac segmentov. "Naša krajina často pôsobí pri pohľade zhora dosť smutne. Obrovské lány kukuríc, slnečníc či repky nielenže nie sú pekné, ale nie sú ani prospešné. Prosím poľnohospodárov, ľudí, ktorí nás živia, aby mali na mysli aj pôdu a teraz v čase plánovania nových osevných postupov osievali parcely tak, aby neboli väčšie ako 50 hektárov (ha). V prípade plôch, ktoré sú ekologicky ohrozené eróziou, by pokojne stačilo aj 30 ha," vyzval v auguste poľnohospodárov šéf rezortu.



SPPK spolu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa 7. septembra na tlačovej konferencii zhodli na tom, že finančné prostriedky z EÚ na obnovu hospodárstva je potrebné použiť aj na komplexnú pozemkovú reformu, ktorej výsledkom by mali byť usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR a zásadná zmena spôsobu evidovania nehnuteľností.