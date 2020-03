STADA uzatvára akvizíciu spoločnosti Walmark a posilňuje portfólio

Bratislava / Bad Vilbel 5. marca (OTS) - STADA Arzneimittel AG informuje o ukončení predtým oznámenej akvizície spoločnosti Walmark a.s. od Mid Europa Partners. Táto akvizícia umožňuje spoločnosti STADA výrazne rozšíriť svoje globálne portfólio produktov o jedinečnú ponuku spoločnosti Walmark, ktorá zahŕňa rôzne lieky a výživové doplnky (vitamíny a minerály, produkty pre zdravie detí, žien a mužov, prípravky na tráviace a črevné problémy, ako aj produkty na kašeľ a nachladnutie).“ uviedol CEO spoločnosti STADA AGWalmark je výrobca známych, dobre zavedených a popredných značiek na trhu v oblasti zdravia v strednej Európe. Spoločnosť Walmark, založená v roku 1990, so sídlom v Českej republike, má priame zastúpenie v deviatich krajinách EÚ vrátane Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estónska a predáva svoje výrobky do viac ako 40 krajín po celom svete. Spoločnosť zamestnáva viac ako 540 ľudí – okolo 150 z nich pracuje vo výrobnom závode v Třinci v Českej republike.,“ uviedol, technický riaditeľ spoločnosti STADA Podľa generálnej riaditeľky STADA Slovakia Viery Parkániovej má toto rozšírenie portfólia veľký význam pre skupinu STADA. „“ povedala