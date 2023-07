Strana Za ľudí vyzýva na šetrenie na štáte, nie na samosprávach

Bratislava 19. júla (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor by mal vyplatiť žiadanú sumu 108 miliónov eur samosprávam, vyzýva strana Za ľudí. Podľa jej vyjadrenia boli dostatočné financie vyčlenené predchádzajúcou vládou a mali by byť v rozpočte vynahradené šetrením na prevádzke štátu.



"Verejné financie je potrebné konsolidovať, ale nie na prostriedkoch, ktoré boli samosprávam sľúbené a s ktorými mestá a obce rátajú pri svojom hospodárení. Vláda si nemôže vyberať tú najľahšiu cestu šetrenia na peniazoch pre občanov, ale skôr ťažšiu cestu šetrenia výdavkov na prevádzku štátu, byrokraciu a zbytočné nákupy," uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová.



Strana vyzýva dočasnú vládu na čo najrýchlejšie dosiahnutie dohody so samosprávami, aby sa zabránilo zneužitiu situácie v predvolebných kampaniach. Zároveň informovala o rozhodnutí nezúčastniť sa na mimoriadnej schôdzi 21. júla, keďže situáciu považuje za zodpovednosť vlády, nie parlamentu.