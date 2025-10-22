< sekcia Ekonomika
Súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných ekonomických návrhov.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS). Prináša viaceré zmeny. Upravuje sa napríklad veková hranica pre povinné nosenie prilby na lyžiarskych tratiach zo súčasných 15 na 18 rokov. Novela má tiež zefektívniť HZS a zároveň má zabrániť zneužívaniu jej názvu a znaku.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Za realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) prostredníctvom tretej osoby, teda priameho realizátora, bude môcť zodpovedať vykonávateľ. Tomu sa doplní právo na náhradu škody voči tzv. priamemu realizátorovi. Vyplýva to z novely zákona o EHMK, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Parlament ju v stredajšom hlasovaní schválil.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Novými členmi Rady pre mediálne služby (RpMS) sa stali Michal Dzurjanin, Pavel Chovanec a Rebeka Riabová. Rozhodli o tom v stredajšej voľbe poslanci Národnej rady (NR) SR. Výsledky volieb oznámili v pléne. Celkovo sa o tri miesta v rade uchádzali štyria kandidáti.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Národná lotériová spoločnosť Tipos by mohla za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý plénum Národnej rady SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Novelu tak celú prerokujú už na aktuálnej schôdzi parlamentu.
