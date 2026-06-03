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Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Nový stavebný zákon, ktorý je účinný od 1. apríla 2025 a mal by urýchliť prípravu a povoľovanie stavieb, čakajú viaceré dodatočné zmeny a úpravy. Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania vládny návrh novely stavebného zákona, ktorý má zjednotiť a uľahčiť jeho uplatnenie a spresniť jednotlivé ustanovenia na základe doterajších skúseností a poznatkov, ale bez zmeny vecnej podstaty platných noriem. Hlavná časť novely by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, menšia časť už 1. novembra 2026.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vládny návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania, má za cieľ prevziať obsah novej európskej smernice v tejto oblasti z apríla 2024. Tá určuje nový cieľ dosiahnuť od 1. januára 2030 pri nových a významne obnovených budovách energetickú úroveň s nulovými emisiami. Pôvodná eurosmernica z roku 2010 upravovala postup a harmonogram dosiahnutia energetickej úrovne nových a významne obnovených budov s takmer nulovou potrebou energie od 31. decembra 2020.
Bratislava 3. júna (TASR) - Činnosť technických služieb, teda technickej kontroly (TK), emisnej kontroly (EK), kontroly originality (KO) a montáže plynových zariadení, by mohla v budúcnosti vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená Ministerstvom dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Nakladanie s majetkom v správe štátnej spoločnosti Verejné prístavy (VP) by malo byť jednoduchšie a mohol by byť použitý pri komerčnom financovaní tejto spoločnosti. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Zmena zároveň prináša možnosť odlíšiť jadrové územia určené na kľúčové strategické prístavné činnosti od území, pri ktorých je opodstatnené uvažovať o odlišnom rozvojovom alebo komerčnom využití.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnej osobnej doprave má priniesť jednoznačné vymedzenie náhradnej autobusovej dopravy (NAD) a dopytovej dopravy. Súčasne obsahuje zmeny legislatívno-technického charakteru, spresnenie a usmernenie existujúcich administratívnych procesov. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Právny rámec pre zavádzanie a využívanie automatizovaných vozidiel na Slovensku sa má rozšíriť. Zavedú sa podmienky pre používanie plne automatizovaných vozidiel vrátane inštitútu licencie na ich používanie, pričom o jej udelení má rozhodovať Ministerstvo dopravy (MD) SR na základe žiadosti prevádzkovateľa. Umožní to návrh nového zákona v súvislosti s rozšírením rámca zavádzania a využívania automatizovaných vozidiel, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude po novom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vládny návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania, má za cieľ prevziať obsah novej európskej smernice v tejto oblasti z apríla 2024. Tá určuje nový cieľ dosiahnuť od 1. januára 2030 pri nových a významne obnovených budovách energetickú úroveň s nulovými emisiami. Pôvodná eurosmernica z roku 2010 upravovala postup a harmonogram dosiahnutia energetickej úrovne nových a významne obnovených budov s takmer nulovou potrebou energie od 31. decembra 2020.
Bratislava 3. júna (TASR) - Činnosť technických služieb, teda technickej kontroly (TK), emisnej kontroly (EK), kontroly originality (KO) a montáže plynových zariadení, by mohla v budúcnosti vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená Ministerstvom dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Nakladanie s majetkom v správe štátnej spoločnosti Verejné prístavy (VP) by malo byť jednoduchšie a mohol by byť použitý pri komerčnom financovaní tejto spoločnosti. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Zmena zároveň prináša možnosť odlíšiť jadrové územia určené na kľúčové strategické prístavné činnosti od území, pri ktorých je opodstatnené uvažovať o odlišnom rozvojovom alebo komerčnom využití.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnej osobnej doprave má priniesť jednoznačné vymedzenie náhradnej autobusovej dopravy (NAD) a dopytovej dopravy. Súčasne obsahuje zmeny legislatívno-technického charakteru, spresnenie a usmernenie existujúcich administratívnych procesov. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Právny rámec pre zavádzanie a využívanie automatizovaných vozidiel na Slovensku sa má rozšíriť. Zavedú sa podmienky pre používanie plne automatizovaných vozidiel vrátane inštitútu licencie na ich používanie, pričom o jej udelení má rozhodovať Ministerstvo dopravy (MD) SR na základe žiadosti prevádzkovateľa. Umožní to návrh nového zákona v súvislosti s rozšírením rámca zavádzania a využívania automatizovaných vozidiel, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude po novom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.