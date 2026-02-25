< sekcia Ekonomika
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Vedenie Letiska Sliač rokovalo o obnovení pravidelných leteckých liniek do vybraných destinácií, pričom zainteresovaní si uvedomujú dôležitosť vybudovania nového civilného terminálu smerom k obci Sielnica. Vyplýva to z informácie o výsledku rokovaní vo veci obnovenia civilnej leteckej prevádzky na Sliači, ktorú predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) a vláda ju v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vzala na vedomie.
Smolenice 25. februára (TASR) - O pozíciu investičného partnera v systéme štátom podporovaného nájomného bývania sa budú môcť uchádzať aj subjekty kolektívneho investovania. Umožňuje to úprava kritérií výberu investičných partnerov, ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.
Smolenice 25. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ako priamo určený prijímateľ prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR obnoví svoju expozitúru v Banskej Bystrici. Cieľom investície s celkovými nákladmi 250.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) je radikálne zníženie energetickej náročnosti a modernizácia technologického vybavenia objektu NKÚ. Vyplýva to z návrhu na uvedenú investičnú akciu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Smolenice 25. februára (TASR) - Výrobca ručných skenerov a stacionárnych čítačiek Datalogic Slovakia dostane na rozšírenie kapacity prevádzkarne v Zavare (okres Trnava) investičnú pomoc od štátu vo výške maximálne 6,885 milióna eur. Firma vynaloží na projekt viac ako 17,2 milióna eur a mala by do roku 2030 vytvoriť 100 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
Smolenice 25. februára (TASR) - Akciová spoločnosť Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci dostane investičnú pomoc vo výške 17,45 milióna eur na rozšírenie kapacít existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na farmaceutickú výrobu, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
Smolenice 25. februára (TASR) - O pozíciu investičného partnera v systéme štátom podporovaného nájomného bývania sa budú môcť uchádzať aj subjekty kolektívneho investovania. Umožňuje to úprava kritérií výberu investičných partnerov, ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.
Smolenice 25. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ako priamo určený prijímateľ prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR obnoví svoju expozitúru v Banskej Bystrici. Cieľom investície s celkovými nákladmi 250.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) je radikálne zníženie energetickej náročnosti a modernizácia technologického vybavenia objektu NKÚ. Vyplýva to z návrhu na uvedenú investičnú akciu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Smolenice 25. februára (TASR) - Výrobca ručných skenerov a stacionárnych čítačiek Datalogic Slovakia dostane na rozšírenie kapacity prevádzkarne v Zavare (okres Trnava) investičnú pomoc od štátu vo výške maximálne 6,885 milióna eur. Firma vynaloží na projekt viac ako 17,2 milióna eur a mala by do roku 2030 vytvoriť 100 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
Smolenice 25. februára (TASR) - Akciová spoločnosť Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci dostane investičnú pomoc vo výške 17,45 milióna eur na rozšírenie kapacít existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na farmaceutickú výrobu, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.