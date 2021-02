Sulíkov návrh o kritickej infraštruktúre odmietli SE aj EPH

Bratislava 3. februára (TASR) – Zdôvodnenie návrhu prijatia novely zákona o kritickej infraštruktúre v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré v stredu v Národnej rade SR predniesol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), odmietli Slovenské elektrárne (SE) aj 33 % vlastník ich akcií, spoločnosť EPH Daniela Křetínskeho. Podľa týchto firiem je financovanie SE aj dostavby jadrovej elektrárne Mochovce zabezpečené a nerokuje sa ani o možnom založení akcií SE v prospech ruskej banky Sberbank.



Podľa Sulíka Sberbank neočakávane odmietla odložiť splatnosť úverov. "Výsledok je, že od pondelka (1. 2.) sa Slovenské elektrárne nachádzajú v technickom defaulte, to znamená na papieri v bankrote, ale ešte sa nezačalo nič realizovať," povedal Sulík. Sberbank navyše podľa ministra začala ako záruku za úvery požadovať aj akcie SE.



Vláda preto na návrh Sulíka odobrila novelu zákona o kritickej infraštruktúre, podľa ktorej by mali prevody majetku týchto firiem podliehať v prípade schválenia parlamentom súhlasu vlády.



Hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková však pripomenula, že úvery, ktorými Slovenské elektrárne financujú svoju činnosť, sú prevažne splatné v roku 2025, a preto SE nežiadali o predĺženie ich splatnosti. "Zároveň Slovenské elektrárne zatiaľ nezaznamenali žiadnu snahu banky Sberbank vstúpiť do akcionárskej štruktúry Slovenských elektrární, ani zo strany banky takáto žiadosť nezaznela. Neprebiehajú ani žiadne procesy, ktoré by naznačovali, že by k takémuto kroku malo dôjsť," uviedla Baková.



Možné založenie akcií SE v prospech ruskej banky odmietla aj spoločnosť EPH, podľa ktorej o takejto možnosti neuvažoval ani ďalší akcionár – spoločnosť ENEL. "Predovšetkým je treba zdôrazniť, že ENEL a EPH sa začiatkom decembra 2020 dohodli, okrem iných záležitostí, na balíku financovania zo strany oboch akcionárov v celkovej výške 1,47 miliardy eur, na zaistenie dokončenia projektu Mochovce 3,4," uviedol hovorca spoločnosti EPH Daniel Častvaj.



EPH odmietlo aj Sulíkove informácie o bankrote SE a označilo ich za nepodložené a zavádzajúce. Pokiaľ parlament novelu schváli, existuje podľa EPH "obrovské riziko" vzniku porušenia všetkých úverových zmlúv SE a možno až zastavenia dostavby Mochoviec.