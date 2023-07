Tržby Bayeru z predaja herbicídov klesli

Berlín 25. júla (TASR) - Pokračujúci pokles dopytu po herbicídoch na báze glyfosátu prinútil nemecký chemický koncern Bayer zhoršiť celoročné vyhliadky v oblasti tržieb a prevádzkového zisku. Spoločnosť zároveň oznámila vysoké odpisy aktív súvisiacich s týmito produktmi. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť oznámila, že na rok 2023 očakáva upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) v rozmedzí od 11,3 miliardy do 11,8 miliardy eur. Predchádzajúca prognóza firmy uvádzala EBITDA od 12,5 miliardy eur do 13 miliárd eur. Na porovnanie, za minulý rok dosiahol tento zisk hodnotu 13,5 miliardy eur.



Bayer zhoršil celoročné vyhliadky aj v oblasti tržieb. Zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade uvádzal tržby po úprave o kurzové vplyvy v rozmedzí od 51 miliárd do 52 miliárd eur, teraz očakáva, že dosiahnu od 48,5 miliardy do 49,5 miliardy eur.



Spoločnosť okrem toho oznámila, že v súvislosti s glyfosátmi odpíše aktíva v hodnote 2,5 miliardy eur, čo sa prejaví na výsledkoch za 2. kvartál. Podrobné výsledky za 2. štvrťrok zverejní Bayer 8. augusta.