Únia miest: Mestá urobili pre gastroprevádzky maximum, na rade je štát

Bratislava 13. novembra (TASR) - Mestá urobili pre gastroprevádzky maximum, na rade je štát. Uviedla to Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS), v reakcii na otvorený list 12 asociácií a združení podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore, ktorý adresovali zástupcom samospráv.Priblížila, že ÚMS plne rozumie mimoriadne náročnej situácii, ktorej gastroprevádzky v súčasnosti čelia.poznamenala.ÚMS však podľa nej od začiatku plne rešpektuje odporúčania odborníkov a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu preto rešpektuje navrhované opatrenia, ktoré v SR aktuálne platia.povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.Piršelová upozornila, že mestá sú od začiatku pandémie voči prevádzkam v ich území maximálne ústretové a pomáhajú im v rámci svojich kompetencii. Mnohé členské mestá ÚMS už dlhodobo poskytujú prevádzkam úľavy za využívanie terás alebo im ich poskytujú zadarmo, aby ich mohli naďalej využívať.Podčiarkla, že čo sa týka požiadavky na zníženie dane z nehnuteľnosti, tak väčšinou sú prevádzkovatelia v nájme a zníženie dane skôr pomôže vlastníkovi nehnuteľnosti, ale nie vždy to znamená, že túto "úsporu" prenesú v končenom dôsledku aj na prevádzkovateľov terás a gastroprevádzok. Navyše je podľa Piršelovej potrebné brať do úvahy aj fakt, že mestá ešte doteraz nedostali preplatené náklady za prvú ani za druhú vlnu pandémie. O to viac si mestá nemôžu teraz dovoliť prísť o príjmy z daní, prostredníctvom ktorých zabezpečujú základný chod a fungovanie svojho územia.ÚMS sa podľa Piršelovej jednoznačne zhoduje na tom, že otvorený list gastroprevádzok by mal smerovať na adresu štátu. ÚMS podľa nej jednoznačne podporí prevádzky v tom, aby apelovali na štát a bude stáť na ich strane.dodal prezident ÚMS.Dvanásť asociácií a združení podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore, zastúpených v platforme #StáleMámeChuť, poslalo spoločný otvorený list zástupcom samospráv Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únii miest Slovenska, v ktorom sa obracajú na mestá a obce, aby v súčasnej ťažkej situácii pomohli lokálnym gastroprevádzkam udržať likviditu a zamestnanosť . Navrhujú pritom dva vhodné spôsoby, a to stanovenie symbolických cien za nájom terás a zníženie daní z nehnuteľností na úroveň roka 2019.