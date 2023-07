V Liptovskom Hrádku zakladajú nový odpadový podnik

Liptovský Hrádok 11. júla (TASR) - O úpravu odpadu pred skládkovaním sa v Liptovskom Hrádku bude starať novozaložený odpadový podnik. Väčšinovým spoločníkom sa so 60-percentným podielom stane mesto, 40 percent bude vlastniť obchodná spoločnosť OZO so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Témou sa zaoberali liptovskohrádockí mestskí poslanci na ostatnom rokovaní.



Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti Odpadový podnik Liptov bude podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. "Musíme sa pripravovať na zatiaľ schválenú právnu normu, ktorá hovorí o nových povinnostiach od 1. januára 2024. Tento dátum je zatiaľ zároveň predpokladaným termínom začiatku fungovania tejto spoločnosti," zdôvodnil primátor Branislav Tréger.



Všetci prítomní poslanci založenie spoločnosti schválili. Rovnako odobrili do funkcie konateľa a zástupcu spoločnosti za mesto Romana Beňa i prvých členov dozornej rady.